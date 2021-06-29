Прямо на ходу: в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами

Обошлось без жертв / ГСЧС

Утром во вторник, 29 июня, в Харькове прямо во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. К счастью, обошлось без жертв. Водитель успел высадить людей из салона.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что ицидент случился около 08:30 на проспекте Жуковского в Киевском районе Харькова. Маршрутка "I-VAN" вспыхнула на ходу.

Возгорание сразу заметил водитель и тут же остановил автобус. Пассажиры быстро покинули маршрутку и вызвали на место спасателей. К прибытию которых площадь пожара охватила уже 15 квадратных метров. Огонь локализовали в 08:46 с помощью пены, а в 09:07 пожар полностью ликвидировали.

Напомним, в прошлом году в Днепре на ходу загорелся рейсовый автобус, салоне которого находились пассажиры и водитель, однако все они успели выбежать до того, как транспортное средство охватило огнем.

Добавим, прошлой осенью в Киеве огонь полностью уничтожил маршрутку. В транспортном средстве кроме водителя никого не было. Обошлось без жертв.