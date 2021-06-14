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От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв

14 июня 2021, 16:36
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Водителя автобуса уже задержали, он дает показания в полиции.

Авария в Румынии
Авария в Румынии / mukachevo.net

14 июня на румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики.

По данным агентства TVR, автобус с 15 украинскими рабочими и 8-летним ребенком в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что по его данным рано утром 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую республику.

"Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - сообщил представитель МИД.

Николенко отметил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, он не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.

"Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь. Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21230 36 60", - добавил пресс-секретарь.

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Ранее сообщали, что в Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

Выжила только 16-летняя старшая дочь, которая находится в бессознательном состоянии в больнице

Румыния масштабная авария Украина
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