12 человек в одной легковушке: на Волыни авто влетело в дерево, погиб ребенок и двое взрослых

В салоне авто было семеро детей 2011-2019 годов рождения / Фото vl.npu.gov.ua

В воскресенье, 18 июля, возле села Печихвосты Луцкого района Волынской области произошло смертельное ДТП. Погибли двое взрослых и ребенок, еще девять - пострадали.

На момент аварии в легковушке находились 12 человек, из них семеро детей. 30-летний водитель Ford Focus не учел дорожную обстановку, съехал на обочину, в результате чего допустил столкновение с деревом, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В результате столкновения погибла взрослая женщина, четырехлетняя девочка и сам водитель авто. Остальные пассажиры - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения - получили политравмы и переломы, часть из них доставили в медицинские учреждения Горохова и Луцка с различными травмами и ушибами, им оказывается необходимая помощь.

На месте работали правоохранители и спасатели. Пока непонятно, как и зачем 12 человек разместились в одном легковом автомобиле.

На месте смертельного ДТП работали правоохранители и спасатели / Фото vl.npu.gov.ua

Полиция устанавливает все детали летальной аварии, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

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Как сообщал Главред, похожее смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в Киевской области возле села Ревное.

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В момент аварии в салоне автомобиля находились двенадцать человек, в том числе четверо детей. В результате два пассажира погибли, в том числе семилетняя девочка, еще три человека доставили в больницу, двое из них – дети.