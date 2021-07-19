12 человек в одной легковушке: на Волыни авто влетело в дерево, погиб ребенок и двое взрослых

Авария произошла в селе Печихвосты. 30-летний водитель Ford Focus не справился с управлением. Он погиб. Жертвами аварии стали также женщина и ребенок.
В воскресенье, 18 июля, возле села Печихвосты Луцкого района Волынской области произошло смертельное ДТП. Погибли двое взрослых и ребенок, еще девять - пострадали.
На момент аварии в легковушке находились 12 человек, из них семеро детей. 30-летний водитель Ford Focus не учел дорожную обстановку, съехал на обочину, в результате чего допустил столкновение с деревом, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В результате столкновения погибла взрослая женщина, четырехлетняя девочка и сам водитель авто. Остальные пассажиры - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения - получили политравмы и переломы, часть из них доставили в медицинские учреждения Горохова и Луцка с различными травмами и ушибами, им оказывается необходимая помощь.
На месте работали правоохранители и спасатели. Пока непонятно, как и зачем 12 человек разместились в одном легковом автомобиле.
Полиция устанавливает все детали летальной аварии, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Как сообщал Главред, похожее смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в Киевской области возле села Ревное.
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В момент аварии в салоне автомобиля находились двенадцать человек, в том числе четверо детей. В результате два пассажира погибли, в том числе семилетняя девочка, еще три человека доставили в больницу, двое из них – дети.