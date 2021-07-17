На Львовщине 17-летний парень без прав врезался на авто в грузовик: двое его друзей погибли

На Львовщине 17-летний парень врезался на авто в грузовик / Варта1

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 июля, на трассе "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы столкнулись легковое авто и грузовик. Об этом сообщает портал Варта1.

Двое пассажиров автомобиля погибли, 17-летний водитель без водительского удостоверения остался жив.

Инцидент произошел около 04:00. Погибшими оказались 16-летняя сестра водителя легковушки и 22-летний владелец авто. По словам их родственников, компания съездила в Перемышляны в больницу, потому что у девушки резко заболело ухо. Оттуда медики отправили в медучреждение в Винники.

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Напомним, ранее во Львове задержали водителя автомобиляTesla, которая в состоянии наркотического опьянения совершила ДТП и сбежала,

Инцидент произошел 28 мая. Около 16:00 на улице Ковжуна девушка за рулем Tesla врезалась в припаркованный автомобиль Porsche Cayenne и, не останавливаясь, уехала.

Патрульные установили личность водителя и вернули ее на место происшествия. Ею оказалась 24-летняя львовянка.

"Проверка в медицинском учреждении показала, что она управляла транспортным средством под действием экстази, метамфетамина и амфетамина", – сообщили в патрульной полиции.