УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре массово поддерживают украинку, которая зверски убила своего мужа

27 мая 2021, 21:00
Прослушать новость
Остановить

Мужчина избивал и издевался над женщиной на протяжении двух лет.

Митинг в Днепре в поддержку Марины Полях / facebook.com/LigaUAdefenders

В Днепре люди вышли на массовый митинг в поддержку Марины Полях, которая убила своего гражданского мужа в ходе самообороны кухонным ножом, защищая себя и дочь.

Как рассказала адвокат женщины Юлия Сегеда в Facebook, ей предъявили подозрение в совершении умышленного убийства, и ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Защита Полях подала апелляцию, и в суде избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но обвинение по ст. 115. Уголовного кодекса остается.

"Прокуратура настаивала, что женщину нужно отправить в СИЗО, аргументировав тем, что она может оказывать давление на свидетелей", - отмечает адвокат.

Как обратила внимание адвокат подсудимой, трое свидетелей - соседи женщины - на стороне Полях, а родственники погибшего отказались быть потерпевшей стороной.

Сегеда рассказала, что мужчина избивал и издевался над Мариной на протяжении двух лет. Также он терроризировал и 14-летнюю дочь женщины, угрожал, что "познакомит ее со своими зэками".

Кроме того, у погибшего были проблемы с наркотиками, он имел несколько судимостей. В частности:

  • приговор в 2005 году за умышленное убийство по ч.2 ст.115 УК (приговорен был к 12 годам лишения свободы, вышел раньше по изменению наказания)
  • приговор в 2013 году за уклонение от отбывания наказания по ч.1 ст.390 УК (приговорен к 3 годам, с учетом неотбытой ранее части наказания)
  • приговор от 2020 года за мошенничество по ч.1 ст.190 УК (испытательный на 2 года)а еще - 16 административных производств, но суд привлек только по одному из них.

При этом Полях много раз обращалась в полицию относительно побоев, но это ничем не заканчивалось - все ограничивалось предписаниями и воспитательными беседами, следы побоев не снимали, ни одно из обращений не было внесено в ЕРДР - и кошмар продолжался.

"Потому, что моя подзащитная жила 2 года в постоянных истязаниях. Нет, она не могла от него уйти, она жила в своем доме и идти ей было некуда. Это он приходил, когда хотел, и делал то, что хотел. Почему она не боролась? Да она не просто боролась! Она обращалась в полицию десятки раз, но результата не было, а он после этого "доказывал" ей, что "вот видишь, мне ничего не будет, уже убивал и тебе недолго осталось". Он описывал ее дочке, как будет убивать ее мать", - рассказала Сегеда.

И вот произошла трагедия. Во время очередного нападения испуганная Полях схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине, и рана оказалась смертельной. Женщину задержали, дело квалифицировали как умышленное убийство.

Читайте такжеПод Ровно 9-летняя девочка "расправилась" с мужчиной, который избивал ее мать

Так, дело вызвало общественный резонанс, в сети началась кампания в поддержку женщины, под зданием областной прокуратуры проводился митинг в защиту подсудимой.

В интернете в социальных сетях запустили кампанию в поддержку днепрянки, создав хэштег #врятуватиМарину.

Десятки активистов с плакатами вышли 26 мая на митинг "Не молчи", "У Марины есть право на защиту", и другими, чтобы поддержать женщину.

Как ранее сообщал Главред:

  • Кровавое убийство произошло в Киеве. 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.
  • В Кременчуге произошла трагедия – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.
  • В Харьковской области полиция задержала женщину, которая пыталась убить своего новорожденного ребенка. Горе-мать бросила младенца в выгребную яму на железнодорожном вокзале.
новости Днепра
Сейчас вы просматриваете новость «В Днепре массово поддерживают украинку, которая зверски убила своего мужа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Украину движется серьезное похолодание и опасная погодаВ Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Врачи назвали серьезную опасность сирениВрачи назвали серьезную опасность сирени В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли АйлишВ моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологовКак быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позеУчастница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе

Последние новости

21:52
Венедиктова пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку
21:33
Ермак сделал заявление о прекращении огня на Донбассе Видео
21:33
Смешанные оргазмы: что это такое и как их получить Видео
21:23
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
21:00
В Днепре массово поддерживают украинку, которая зверски убила своего мужа Видео
Реклама
20:58
Иммунолог озвучил прогноз по коронавирусу в Украине не лето Видео
20:51
Под Киевом ребенку за раз вырвали 12 зубов: стоматолог объяснила последствия Видео
20:30
Певица Гайтана призналась, куда исчезла из шоу-бизнеса
20:21
Объявлены большие скидки на Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft Видео
20:15
Много шума, но мало конкретики: почему ЕС не решится на усиление санкций против РФ и Беларуси мнение
20:10
"Заплатят горькую цену": Германия ударит Беларусь по больному месту Видео
19:58
В Сеть раньше времени слили точную дату выхода ожидаемого экшена Dying Light 2 Видео
19:43
Украинцев травят опасным фальсификатом: какие продукты в зоне риска Видео
19:42
Штраф и громкое обвинение: Нацсовет нанес новый удар по "каналам Медведчука" Видео
19:40
Украинцы показывают всему миру, как не нужно делать мнение
19:20
Инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса Видео
19:08
В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус Видео
18:58
Источник рассекретил новую игру в серии Final Fantasy – она будет эксклюзивом PS5 Видео
18:52
Как время и погода в день рождения влияют на характер и судьбу
18:39
Оппозиция Беларуси предлагает за "голову" Лукашенко кругленькую сумму Видео
Реклама
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:34
В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу Видео
18:33
В магазине Epic Games Store началась раздача одной из лучших игр 2020-го Видео
18:10
"Смело": Юлию Тимошенко не узнали в новом наряде и с покрытой головой
18:07
Под Ровно 9-летняя девочка "расправилась" с мужчиной, который избивал ее мать Видео
17:50
Угроза появления "черной плесени" в Украине: врач рассказала, чего опасаться Видео
17:28
Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде
17:13
Появились шокирующие детали трагедии с поджогом беременной девушки в Кривом Роге Видео
16:54
Лавров нахамил в ответ на предложение Кравчука о переносе переговоров из Минска Видео
16:48
"Большая стройка" и "Автомагистраль-Юг" вернули дорожников Донетчины из заработков
16:45
В Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью Фото Видео
16:42
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
16:33
Лучший ремейк десятилетия от Disney - рецензия на фильм Круэлла Видео
16:17
В Украину идет резкое похолодание: мощный циклон принесет ливни и шквалы с градом Видео
16:14
OPPO представила шестое поколение смартфонов серии Reno
16:12
Панна котта с клубникой: рецепт самого популярного итальянского десерта Видео
15:51
Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу Видео
15:42
Жесть в Одессе: неадекват прямо на улице отдубасил женщину из-за любопытной собаки Видео
15:40
Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность
14:53
В магазине Steam началась распродажа культовых игр из детства Видео
Реклама
14:52
Дороги превратились в реки: в Киеве у метро Лыбедская мощный прорыв трубы затопил улицу Видео
14:50
Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021
14:32
После Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському житті
14:15
Студия Mundfish поделилась прогрессом в работе над игрой Atomic Heart Видео
14:07
Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех Видео
13:59
На Житомирщине пьяный в стельку водитель сбил 8-летнего ребенка и сбежал с места ДТП Видео
13:44
Зидан окончательно решил бросить Реал Мадрид
13:32
Встреча Байдена с Путиным: Кравчук спрогнозировал жесткий "баттл" из-за Украины Видео
13:30
Признаки рака щитовидной железы: можно ли ее вылечить? Видео
13:26
Звезда сериала Секс, Інста і ЗНО испугала поклонников снимком из больницы
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять