Смертельное ДТП на Черниговщине: легковушка влетела в жилой дом

Машина въехала в частный дом / НПУ

В селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом.

Как сообщает полиция Черниговской области инцидент случился в субботу, 31 июля. В ДТП погибли двое мужчин.

Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению личных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее в селе Дымер под Киевом произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок - жители села Катюжанка.

После наезда на пешеходов, авто вынесло на встречную полосу движения под фуру. На трассе образовалась пробка.