Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком / km.dsns.gov.ua

В Хмельницкой области на огромной скорости столкнулись две легковушки — Dacia Logan и Mersedes. В результате ДТП погибли три человека, в том числе и 3-летний ребенок. Виновник аварии - инспектор патрульной полиции Хмельницкого.

Авария произошла на трассе между Хмельницким и Староконстантиновом. Удар был такой силы, что от автомобилей остался металлолом, сообщает ТСН.

Известно, что в ДТП погибла целая семья из Львова, которая ехала в одной из машин, — муж, жена и их сын. По информации спасателей, авария стала причиной гибели 38-летнего мужчины, а также его 40-летней супруги и их 3-летнего ребенка.

Водителя другого автомобиля в результате столкновения зажало изуродованными металлическими конструкциями. Виновником аварии следствие уже назвало водителя Mersedes. Он, нарушив правила дорожного движения, выехал за встречную полосу.

За рулем был инспектор патрульной полиции Хмельницкого. В прокуратуре открыли производство, полицейского задержали и отстранили от работы.

Реклама

Читайте также"Белены объелся?": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с пострадавшимиРанее сообщалось, в Хмельницкой области в первый день августа произошло смертельное ДТП. Трех жертв и одного пострадавшего жуткого ДТП спасателям пришлось вырезать из машин.

Трагедия случилась возле села Веселовка Красиловского района в результате столкновения двух легковых автомобилейй Dacia Logan та Mercedes Benz.

В результате аварии погибли 38-летний водитель Dacia, 40-летняя женщина и 3-летний ребенок.