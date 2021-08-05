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В Киеве старушка швырнула утюг прям на головы детям, которые играли на улице

5 августа 2021, 18:34

Инцидент произошел на столичном жилмассиве Теремки. Пенсионерка, проживающая на восьмом этаже пыталась прогнать детвору.

Женщина выбросила утюг на голову детям / Скриншот

В столице на жилом массиве Теремки старушка со злостью вышвырнула из окна утюг и посуду в детей, которые играли на улице, пишет Телеграм-канал Киев сейчас.

"Вчера, со слов очевидцев, она бросалась в них утюгом, сегодня - посудой. И начала топить, к этом всему, еще и соседей снизу. Вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на столичном жилмассиве Теремки. Пенсионерка, проживающая на восьмом этаже, в неадекватной форме пыталась прогнать играющих детей от дома.

Ранее Главред писал о том, что днем 4 августа на автодороге в селе Бережанка Хмельницкой области перевернулся молоковоз. В кабине находился четырехлетний мальчик - он погиб. Водитель грузовика оказался пьян, пишет отдел коммуникмалации полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что 45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок - мальчик находился в кабине автомобиля.

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