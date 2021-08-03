В столице разъяренный посетитель поджег кафе

В Киеве мужчина поджог кафе

В Киеве мужчина поджог кафе на улице Шолом Алейхема из-за "некачественного обслуживания", сообщает полиция столицы во вторник, 3 августа.

Спасатели уже ликвидировали пожар, а правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу.

"Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто из посетителей или персонала заведения не пострадал. Тем не менее огонь повредил интерьер зала.

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"Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет заключения.

Напомним, ранее масштабный пожар произошел в Одессе. В селе Нерубайское загорелись складские помещения. Пламя охватило более 10 тысяч квадратных метров. К тушению было привлечено 84 человека и 22 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Также ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.