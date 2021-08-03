УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

3 августа 2021, 23:08
Прослушать новость
Остановить

Спасатели уже ликвидировали пожар, а правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу.

В Киеве мужчина поджог кафе

В Киеве мужчина поджог кафе на улице Шолом Алейхема из-за "некачественного обслуживания", сообщает полиция столицы во вторник, 3 августа.

Спасатели уже ликвидировали пожар, а правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу.

"Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто из посетителей или персонала заведения не пострадал. Тем не менее огонь повредил интерьер зала.

Читайте такжеПоявились шокирующие детали трагедии с поджогом беременной девушки в Кривом Роге

Реклама

"Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет заключения.

Напомним, ранее масштабный пожар произошел в Одессе. В селе Нерубайское загорелись складские помещения. Пламя охватило более 10 тысяч квадратных метров. К тушению было привлечено 84 человека и 22 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Также ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.

новости Киева полиция
Сейчас вы просматриваете новость «В столице разъяренный посетитель поджег кафе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 4 вещи, которые нельзя отдавать и выбрасыватьНазваны 4 вещи, которые нельзя отдавать и выбрасывать Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая историяПара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психаКремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа Саудиты сделали сезонСаудиты сделали сезон Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяцаГороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

Последние новости

23:51

После авари на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды Видео

22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

Реклама
22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

Реклама
18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

Реклама
14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять