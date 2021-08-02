Страшный пожар в Запорожье: горит многоквартиный дом, огонь видно с другого берега

Люди предполагают, что взорвались газовые баллоны / Скриншот

Жуткое зрелище в Запорожье. В городе вечером 2 августа вспыхнул огнем жилой многоквартирный дом. Точная причина пока неизвестна, но предполагается, что это могло произойти в результате взрыва газа.

Как пишет Telegram-канал "Это Запорожье", горит дом в районе Металлургов на улице Медведева.

Также люди предполагают, что взорвались газовые баллоны, так как был слышен громкий хлопок даже в соседнем районе Сталеваров. На правом берегу в это время на пару секунд затряслись балконы.

В Сети неустанно появляются новые видео с ЧП. Очевидцы отмечают, что на месте работают спасатели, дежурят медики и полиция.

К счастью, информации о жертвах и потерпевших нет. Однако огонь очень сильно распространился - он охватил всю крышу здания. По всему району стоит запах гари.

Реклама

Более того, пожар видно за несколько километров от происходящего и даже с другого берега.

Напомним, ранее масштабный пожар произошел в Одессе. В селе Нерубайское загорелись складские помещения. Пламя охватило более 10 тысяч квадратных метров. К тушению было привлечено 84 человека и 22 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Также ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.