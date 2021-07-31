В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

Власти Турции задержали подозреваемого в поджогах лесов / Reuters

В Турции в субботу, 31 июля, был задержан подозреваемый в поджоге лесов, из-за чего возникли массовые пожары в стране.

О задержании заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает ВВС, задержание якобы причастного к поджогам лесных насаждений произошло в турецкой провинции Мугла.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - заявил Эрдоган.

Напомним, Турцию охватили массовые пожары. Горят множество лесов. Огонь близок к гостиницам из-за этого туристы идут ночевать на пляжи. По состоянию на 30 июля было известно о 4 жертвах огня и свыше полутора сотни потерпевших, 50 из которых госпитализированы в больницы.

Добавим, в пятницу, 30 июля, Украина направила на помощь Турции два самолета ГСЧС. Отдыхающие утверждают, что в небе неустанно летают вертолеты и сбрасывают воду, пытаясь потушить огонь. Люди страдают от едкого дыма.

Также ранее Главред писал, что Грецию из-за 40-градусной жары постигли массовые лесные пожары. Только за последние сутки в стране зафиксировано 46 очагов возгорания.