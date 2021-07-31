Греция в огне: за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров

Лесные пожары в Греции захватывают на населенные пункты / Reuters

В Греции на протяжении последнего времени наблюдается чрезвычайно жаркая погода, которая, вероятно, провоцирует огонь в лесах. Только за последние сутки там вспыхнули 46 лесных пожаров. К счастью, большинство из них удалось потушить в начале возгорания.

Как пишет Kathimerini, к борьбе с лесными пожарами были привлечены свыше 730 пожарных, 300 машин, три вертолета и четыре самолета.

Пожар в районе Актио, близ Амвракикского залива, был настолько сильным, что жителей населенного пункта Драймос пришлось эвакуировать.

После обеда 31 июля стало известно о новом возгорании в районе Ахаия вблизи Зирии. В прошлый понедельник там уже тушили лесной пожар. Жителей прилегающих населенных пунктов предупредили о возможной эвакуации. Также ранее поселке Галини провели эвакуацию. Сейчас огонь движется в сторону города Дионисос и уже угрожает северным пригородам столицы страны - Афинам.

На данный момент спецслужбы устанавливают причины пожаров. А тем временем власти страны предостерегают общественность от ненужной работы и просят удержаться от путешествий из-за сильной жары.

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Отметим, температура в Афинах достигла 40 градусов по Цельсию.

Напомним, лесные пожары в Турции уже охватили курортный Мармарис. Паники среди властей и руководства отелей пока нет. Однако туристы, во избежание непредвиденных ситуаций, идут ночевать на пляжи.

Отдыхающие страдают от едкого дыма и утверждают, что огонь приближается к гостиницам. Над городом неустанно летают вертолеты, которые сбрасывая воду с неба, пытаются потушить огонь.

Также ранее Главред писал, что российская Якутия пылает огнем. На территории зафиксировано свыше 200 очагов пожаров, которые захватили полтора миллиона гектаров лесов.

Ликвидировать природный огонь пытаются две тысячи спасателей, однако пожары распространяются с высокой скоростью все дальше и дальше. Огонь уже видно из космоса. Эксперты утверждают, что огонь может перейти через реку.