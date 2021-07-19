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Россия в огне: пожары в Якутии видны даже из космоса

19 июля 2021, 22:15
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Есть вероятность, что пожар "перепрыгнет" через реку.

Масштабный пожар в Якутии
Масштабный пожар в Якутии / Скриншот

Мир постигли ужасные аномалии. Пока Европу заливает дождем, российская Якутия пылает огнем. На территории зафиксировано свыше 200 очагов пожаров, которые захватили полтора миллиона гектаров лесов.

Ликвидировать природный огонь пытаются две тысячи спасателей, однако пожары распротсраняются с высокой скоростью все дальше и дальше.

В Сети появились кадры апокалиптичного зрелища беды в Якутии. Огонь уже видно из космоса.

Эксперты утверждают, что огонь может перейти через реку.

"Огонь не думает останавливаться - по сообщению минэкологии республики, пожар потенциально угрожает Светлинской гидроэлектростанции, даже несмотря на естественную водную преграду - реку Вилюй", - сказано в сообщении Telegram-канала Baza.

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Ранее Главред писал, что в Челябинской области РФ развернулись масштабные лесные пожары. На данный момент известно, что есть погибший - 78-летний житель одного из приблеженных поселков.

По состоянию на 10 июля уже было эвакуировано свыше 350 человек, среди которых - 150 детей.

В пяти пунктах временного размещения находилось 179 человек, 128 из которых - дети. Остальные уехали к родственникам.

Пожары стремительно разрастаются. Еще 9 июля их площадь не превышала пяти тысяч, а сейчас службы фиксируют не менее 14 тысяч гектаров в огне.

Якутия лесные пожары Россия
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