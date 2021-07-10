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Охватил тысячи гектаров: в России масштабный природный пожар

10 июля 2021, 19:00
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Спасатели сообщили о жертве огня.

Площадь пожара охватила 14 га / Скриншот

В Челябинской области РФ развернулись масштабные лесные пожары. На данный момент известно, что есть погибший - 78-летний житель одного из приблеженных поселков.

Как сообщает ТАСС, эвакуировано свыше 350 человек, среди которых - 150 детей.

"Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Остальные уехали к родственникам", - говорится в сообщении агентства.

Пожары стремительно разрастаются. В пятницу, 9 июля, их площадь не превышала пяти тысяч, а сейчас службы фиксируют не менее 14 тысяч гектаров в огне.

"Ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром", - прокомментировали ситуацию в Министерстве чрезвычайных ситуаций Росси.

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Огонь с лесов уже перекинулся на населенные пункты. Часть домов в поселке Джабык уже сгорела до тла.

Природный пожар в Карталинском районе начался 8 июля. 9 июля он распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное. Всего сгорело 71 здание, в том числе 46 жилых домов.

По данным МЧС РФ, ликвидировать ЧС пытаются около 500 человек и 115 единиц техники, а также четыре пожарных поезда.

Напомним, жителей села Литтон (Канада) эвакуировали из-за мощного лесного пожара, который начался из-за аномальной жары в провинции Британская Колумбия.

30 июня в селе Литтон метеостанция зарегистрировала +49,5 градусов по шкале Цельсия. Такая температура стала рекордной для Канады.

Смертоносная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв. Только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю было зафиксировано 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары.

лесной пожар Россия
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