УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара

2 июля 2021, 10:45
Прослушать новость
Остановить

Невероятная и иссушающая жара в канадской провинции Британская Колумбия привела к тому, что регион повсеместно заполонили языки пламени лесных пожаров.

Жара
Мощный лесной пожар в Канаде / Celeste George via Twitter

Жителей села Литтон (Канада) эвакуировали из-за мощного лесного пожара, который начался из-за аномальной жары в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам руководителя населенного пункта Яна Полдермана, он приказал всем жителям покинуть населенный пункт, поскольку пожар быстро распространился на места, где проживают около 250 человек. Позже он подписал официальный приказ об эвакуации.

"Это ужасно. Все село в огне. Прошло около 15 минут от первых признаков дыма до того, как внезапно повсюду возник пожар", — заявил Полдерман.

Он посоветовал жителям ехать в район Бостон-Бар. Туда отправился и он сам. 30 июня в селе Литтон метеостанция зарегистрировала +49,5 градусов по шкале Цельсия. Такая температура стала рекордной для Канады.

Смертоносная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв. Только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю было зафиксировано 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары.

Реклама

Читайте такжеМасштабный пожар в Лондоне: все подробности и информация о пострадавших

В воскресенье, 27 июня, возле популярного турецкого курортного города Мармарис вспыхнули масштабные лесные пожары - рядом находятся туристические поселения и гостиницы.

"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорилось в сообщении местных журналистов.

лесные пожары новости Канады
Сейчас вы просматриваете новость «Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцыНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Когда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответаКогда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответа Только шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июляТолько шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июля Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публикеНастя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерстваПутин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства

Последние новости

11:24

Пьяный отец позволил 11-летнему сыну сесть за руль BMW: ребенок насмерть разбился в ДТП

10:57

"Невероятный рагулизм": во Львовской области случился скандал из-за памятника Богдану Хмельницкому Видео

10:55

"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020 Видео

10:45

Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара Видео

10:34

Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль Видео

Реклама
10:14

"Ахметов заплакал бы": в Сети показали, как выглядит Донбасс-Арена после 7 лет "русского мира" Видео

10:03

Мальчик и женщина погибли на месте: в Одесской области автомобиль сбил трех человек на зебре

10:01

"Против нацизма и власти": жаловавшаяся на Украину блогерша заявила о любви к стране Видео

10:00

Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове Видео

09:40

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

09:38

Теплых дней будет мало: синоптик уточнила прогноз погоды на июль

08:35

Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

08:17

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

08:17

"Сексистский заповедник совка": Сеть шокировал "парад на шпильках" ко Дню Независимости

08:16

Компенсация Украине и удар России с Китаем: в Германии сделали заявление о запуске СП-2 Видео

08:00

Дистанционка с развитием и мотивацией: в чем преимущество проекта Smart Kids в Оптиме новости компании

07:35

Почему Москва остается в плену своих собственных ошибок мнение

07:20

Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море Видео

07:03

Гороскоп на июль для всех знаков от Влада Росса: благословенный период у Рыб и Телец на грани провала

06:43

Путин проболтался о планах захвата Украины мнение

Реклама
06:41

На Одесчине в колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли

05:20

Tayanna без лифчика похвасталась ровным бронзовым загаром по всему телу

04:49

Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

04:21

"Мисс Беларусь" для Лукашенко: эксперт раскрыла тайны скандального конкурса Видео

03:50

Ученые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердца Видео

03:10

Климатолог назвала причины аномальной жары в Украине Видео

02:24

В Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектар Видео

02:01

Обстрел эсминца: дипломат назвала главную цель Британии с проходом у берегов Крыма Видео

01:36

Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

01:01

Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

01 июля, четверг
23:53

Названы три продукта, которые нужно есть холодными для улучшения работы кишечника Видео

23:31

Может ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ Видео

23:21

Зинченко после игры со Швецией довел беременную жену до слез Видео

23:20

Ученые рассказали, какая простейшая привычка сделает вас счастливее Видео

22:56

В Украине начнут комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19 Видео

22:48

Выяснилось, какая комбинация вакцин "спасает" от дельта-штамма COVID-19 Видео

22:21

Что нельзя давать в долг: 6 привычных, но опасных вещей Видео

22:03

Украинцы стремительно теряют свои сбережения: на что тратят деньги

22:03

Гипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление Видео

Реклама
21:54

Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда Видео

21:18

В Киеве навсегда исчезли кондукторы: как теперь оплатить проезд

21:16

Почему не следует наносить SPF руками: врачи дали ответ Видео

21:09

Зажадничали путевки: на Киевщине вместо детей-льготников на море поехали дети чиновников Видео

21:08

Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Видео

20:39

Евро-2020: Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией

20:35

Цены на парковку в столице взлетели в три раза Видео

20:25

Геймерам отдают бесплатно необычную головоломку от лауреата премии BAFTA Видео

20:17

Пенсия в Украине выросла не для всех: что ждет украинских пенсионеров Видео

20:14

"За издание не платила": Мендель написала книгу о работе с Зеленским Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять