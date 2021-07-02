Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара

Мощный лесной пожар в Канаде / Celeste George via Twitter

Жителей села Литтон (Канада) эвакуировали из-за мощного лесного пожара, который начался из-за аномальной жары в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам руководителя населенного пункта Яна Полдермана, он приказал всем жителям покинуть населенный пункт, поскольку пожар быстро распространился на места, где проживают около 250 человек. Позже он подписал официальный приказ об эвакуации.

"Это ужасно. Все село в огне. Прошло около 15 минут от первых признаков дыма до того, как внезапно повсюду возник пожар", — заявил Полдерман.

Он посоветовал жителям ехать в район Бостон-Бар. Туда отправился и он сам. 30 июня в селе Литтон метеостанция зарегистрировала +49,5 градусов по шкале Цельсия. Такая температура стала рекордной для Канады.

Смертоносная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв. Только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю было зафиксировано 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары.

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В воскресенье, 27 июня, возле популярного турецкого курортного города Мармарис вспыхнули масштабные лесные пожары - рядом находятся туристические поселения и гостиницы.

"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорилось в сообщении местных журналистов.