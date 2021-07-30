Масштабные пожары в Турции: отдыхающие ночуют на пляжах

Турция в огне / Reuters

Лесные пожары в Турции уже охватили курортный Мармарис. Паники среди властей и руководства отелей пока нет. Однако туристы, во избежание непредвиденных ситуаций, предпочитают ночевать на пляжах.

Как сообщает 5 канал, отдыхающие страдают от едкого дыма и утверждают, что огонь приближается к гостиницам.

Над городом неустанно летают вертолеты, которые сбрасывая воду с неба, пытаются потушить огонь.

Также очевидцы отмечают, что все службы и администрация отелей работают на отлично.

Но тем не менее, уже минувшей ночью много туристов ночевало на пляжах, чтобы быть поближе к воде.

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На данный момент общая площадь возгорания достигла свыше 1500 гектаров. Ранее огонь добрался до курортных зон Бодрума, а теперь страдает и Мармарис. В результате пожаров уже есть жертвы - 4 человека погибли, 183 получили травмы, 58 из них госпитализированы в больницу.

Кроме этого, повреждены более 100 частных домов и сооружений.

Спасателям удалось локализовать 36 очагов лесных пожаров. Однако еще 20 очагов продолжает гореть.

В пятницу, 30 июля, Украина отправила на помощь Турции 2 пожарных самолета ГСЧС.

Напомним, в курортном турецком городе Бодрум возник пожар в поселке Гюверджинлик, в котором находятся элитные отели. Дорогу, ведущую к отелям, расплавило от пожара и людей могли эвакуировать только по морю.

Очевидцы утверждали, что это был поджог. Якобы, кому-то нужна территория возле отеля.

Люди на жаре стояли с детьми, без вещей. Их обещали расселить в ближайшие отели.

Пожары охватили все южное побережье Турции: Анталию, Караман, Кютахью, Айдын, Муглу, Мерсин, Адану.