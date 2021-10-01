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В Киеве во время страшного пожара в частном доме заживо сгорел человек: жуткие фото

1 октября 2021, 09:14
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Спасти его не успели ни родители, ни очевидцы.

В огне погиб 43-летний киевлянин / "Киев оперативный"

Смертельный пожар произошел в Днепровском районе Киева вечером в четверг, 30 сентября. Началось возгорание частного дома с неполадок с электричеством. По словам очевидцев, дым от огня было видно за километры.

В результате инцидента пожилые владельцы дома успели спастись от огня. Их 43-летний сын, к сожалению, погиб. Спасти его не было никаких шансов. Свидетели говорят, что он умер страшной смертью – сгорел заживо, информирует "Киев оперативный" в Telegram-канале.

По предварительным данным, после того, как в доме выбило свет, хозяин пошел включать его снова в щитовой. Когда он это сделал – внутри помещения произошел пожар. Мужчина успел вовремя выбежать из дома. Его жена оказалась в огненной ловушке, но ее спасли соседи. Потерпевшая обгорела – ее передали врачам скорой.

Сейчас пламя уже ликвидировано. На месте работают правоохранители.

  • Пожар произошел в доме на Русановской набережной
    Пожар произошел в доме на Русановской набережной Фото "Киев оперативный"
  • Пожар произошел в доме на Русановской набережной
    Пожар произошел в доме на Русановской набережной Фото "Киев оперативный"
  • Пожар произошел в доме на Русановской набережной
    Пожар произошел в доме на Русановской набережной Фото "Киев оперативный"

Пожар в костеле Святого Николая

Напомним, что вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул костел Святого Николая – возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган. К счастью, пострадавших нет

Стоить отметить, что киевский костел св. Николая в свое время уже пережил один пожар – в 1943-м, когда загорелось хранящееся там имущество. По другим данным, причиной возгорания тогда стал советский артобстрел.

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