Трагически погиб бизнесмен, которого месяц назад Безос отправил в космос

Глен де Фрис погиб / twitter.com/blueorigin

В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Фрис, который в октябре летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шатнером.

По информации CNN, трагедия случилась менее чем через месяц после октябрьского полета в космос ракеты New Shepherd компании Безоса Blue Origin. По данным полиции, самолет упал в лесистой местности у городка Хэмптон к северо-западу от Нью-Йорка. Это был четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов.

Правоохранители уточнили, что Фриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер.

"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Фриса", - говорится в сообщении Blue Origin в twitter.

Отметим, Глен де Фрис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.

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В СМИ сообщили, что де Фрис так и не раскрыл, сколько заплатил за место на космическом корабле. В интервью журналистам после возвращения на Землю в октябре 2021 года мужчина говорил, что оно того стоило.

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