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Исторические кадры: SpaceX Маска опубликовала первые фото гражданского экипажа в космосе

17 сентября 2021, 18:33

Экипаж здоров и счастлив, отметили в компании.

Члены гражданской миссии в космос в капсуле над Землей / Фото SpaceX

Экипаж исторической миссии Inspiration4 находится в космосе уже более суток. В компании Илона Маска SpaceX, благодаря которой была организована эта миссия, уже показали первые фото команды и сообщили, что состояние каждого члена экипажа отличное и все чувствуют себя хорошо.

"Экипаж провел невероятный первый день в космосе! Они совершили 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета", – написали на странице Inspiration4 в Twitter. На фото туристы любуются видами со смотровой площадки космического корабля.

Сейчас экипаж находится на орбите высшей чем Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл". Ее высота составляет примерно 580 километров. Стоит отметить, что не все астронавты бывали так далеко за пределами планеты, как первый полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4.

Компания не публикует много информации о деятельности экипажа, поскольку сервис Netflix должен создать эксклюзивный документальный фильм о миссии, пишет BBC.

  • Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе
    Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе Фото SpaceX
  • Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе
    Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе Фото SpaceX
  • Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе
    Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе Фото SpaceX
  • Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе
    Первые фото экипажа Inspiration4 в космосе Фото SpaceX

Почему этот полет важен

  • Это еще одна веха в развитии космического туризма, который переживает возрождение после десятилетнего перерыва. Ранее этим летом миллиардеры-бизнесмены Ричард Брэнсон и Джефф Безос летали на орбиту Земли на своих собственных космических аппаратах.
  • А после этой миссии SpaceX будет только два частных визиты на Международную космическую станцию (МКС) – один в октябре, с участием российского кинорежиссера и актрисы, а второй – в начале следующего года.
  • SpaceX планирует и дальше осуществлять коммерческие орбитальные полеты, которые не ограничиваются запросами традиционных государственных космических агентств. Так, техасский стартап, компания Axiom Space, уже заплатила SpaceX за четыре полета, чтобы доставить на МКС космических туристов.
viber
SpaceX Илон Маск космос
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