Исторические кадры: SpaceX Маска опубликовала первые фото гражданского экипажа в космосе

Члены гражданской миссии в космос в капсуле над Землей / Фото SpaceX

Экипаж исторической миссии Inspiration4 находится в космосе уже более суток. В компании Илона Маска SpaceX, благодаря которой была организована эта миссия, уже показали первые фото команды и сообщили, что состояние каждого члена экипажа отличное и все чувствуют себя хорошо.

"Экипаж провел невероятный первый день в космосе! Они совершили 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета", – написали на странице Inspiration4 в Twitter. На фото туристы любуются видами со смотровой площадки космического корабля.

Сейчас экипаж находится на орбите высшей чем Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл". Ее высота составляет примерно 580 километров. Стоит отметить, что не все астронавты бывали так далеко за пределами планеты, как первый полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4.

Компания не публикует много информации о деятельности экипажа, поскольку сервис Netflix должен создать эксклюзивный документальный фильм о миссии, пишет BBC.

Почему этот полет важен