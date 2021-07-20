Самый богатый человек планеты с неё улетает: онлайн-трансляция полета Безоса в космос

Безос при посадке на корабль / скриншот

Основатель Amazon и самый богатый человек на планете Джефф Безос сегодня отправляется в открытый космос на первом пилотируемом полете New Shepard - космического корабля, созданного компанией Безоса Blue Origin.

Безос, который недавно ушел с поста генерального директора Amazon, станет одним из шести человек в этом рейсе. Полет установит по меньшей мере три мировых рекорда: в космосе побывают самый молодой и самый пожилой астронавт, а также самый богатый.

Старт миссии, которую назвали #NSFirstHumanFlight, вероятно, состоится в 16:00.

Полет Безоса в космос: прямая трансляция

Как будет происходить полет

Ракета New Shepard стартует 20 июля с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса под названием Launch Site One.

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Что известно о миссии:

полет ракеты будет полностью автоматизированным и не будет требовать управления со стороны экипажа;

полет от начала и до конца продлится 11 минут, за это время пассажиры почувствуют настоящую невесомость, увидят кривизну горизонта;

летательный аппарат выйдет на высоту 100 км, после этого капсула с экипажем вернется на Землю;

при приближении к поверхности Земли скорость спуска будет около 32 км/ч: для безопасности салон оборудовали антиударным креслами.

Как готовили миссию

Компания Blue Origin провела большую часть последнего десятилетия, разработывая и испытывая ракету New Shepard. Компания Безоса выполнила серию успешных испытательных полетов, которые были полностью автоматизированы и до сих пор осуществлялись без людей.

Космическая гонка миллиардеров

Если все пойдет по плану, Безос станет самым богатым человеком в мире с состоянием в 187 миллиардов долларов, полетевшим в космос, но вторым из космических магнатов-миллиардеров. Ричард Брэнсон отправился в космос в начале этого месяца на сверхзвуковом космическом самолете, разработанном его компанией Virgin Galactic.

11 июля Брэнсон вместе с сотрудниками Virgin Galactic Бет Мозес, Колином Беннеттом, Сиришей Бандла и пилотами Дэйвом Маккеем и Майклом Масуччи наслаждался панорамным видом на Землю и несколькими минутами в невесомости, прежде чем вернуться на землю.

И Брэнсон, и Безос участвовали в "космической гонке миллиардеров", поскольку оба работали над разработкой, испытанием и запуском суборбитальных ракет, которые могут доставить клиентов в космос.

Кто летит

По данным компании, в команду из четырех человек, путешествующих на ракетном корабле Blue Origin New Shepard, будут входить самые молодые и самые старые люди, которые когда-либо летали в космос.

В свои 82 года Уолли Функ, которая тренировалась по программе НАСА "Меркурий", но была лишена возможности отправиться в космос, станет самым пожилым человеком, совершившим полет в космос, если сегодняшний полет состоится, как планировалось.

В феврале 1961 года Функ вызвался добровольцем в качестве члена программы "Меркурий-13", известной как "Женщины в космической программе". Это была частная инициатива, направленная на обучение женщин полетам в самых ранних космических программах НАСА. 13 женщин в программе прошли все тренировки и испытания, которые прошли семь мужчин, выбранных НАСА для программы космических полетов на Меркурии.

Функ стала самой молодой женщиной, окончившей программу, и ей сказали, что она "сделала лучше и выполнила работу быстрее, чем любой из парней", - сказала она во время рекламного видео о своем участии в полете Blue Origin.

Между тем, 18-летний Оливер Дэемен, недавний выпускник средней школы, который осенью планирует поступить в Утрехтский университет, станет самым молодым человеком в космосе.

Он был участником аукциона Blue Origin, который проводился за одно место на ракете, но не стал претендентом на самую высокую цену. Тайный участник торгов - который выставил колоссальные 28 миллионов долларов и пожелал остаться неназванным - был вынужден отказаться от участия из-за "конфликтов в расписании", - заявила на прошлой неделе Blue Origin.

Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что место Дэемена было куплено для него его отцом, Джосом Дэменом, который является основателем и генеральным директором Somerset Capital Partners, инвестиционной фирмы, базирующейся в Нидерландах.

Джефф Безос и его брат Марк Безос - два других человека, которые сегодня летают на ракете.