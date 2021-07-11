Прыжок во Вселенную: британский миллиардер Брэнсон открыл эру космического туризма

Корабль компании Virgin Galactic взлетел с космодрома Америка / Reuters

В воскресенье, 11 июля, на Земле стартовала эра космического туризма. Самолет-носитель с космическим кораблем компании Virgin Galactic взлетел с космодрома Америка в Нью-Мексико в США.

На его борту в космос отправился основатель компании 70-летний британский миллиардер Ричард Брэнсон. Согласно плану, корабль отделился от носителя на высоте 16 километров и провел в полете около двух часов, пишет Reuters.

Отметим, что корабль отправился в суборбитальное пространство на высоту 100 км, где экипаж корабля на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого космолет вернулся на Землю и совершил посадку в космопорт Америка.

Добавим, что всего на корабле находятся восемь человек. Среди попутчиков Брэнсона: Бет Мозес, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic; Колин Беннет, ведущий инженер Virgin Galactic; и Сириша Бандла вице-президент компании по связям с правительством и исследований.

VSS Unity пилотировал Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер будут пилотировать VMS Eve.

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В ходе полета корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером Брэнсоном на борту достиг границы космоса.

В итоге корабль с Брэнсоном вернулся на Землю.

Обратим внимание, что Virgin Galactic конкурирует с американской Blue Origin, созданной в 2000 году основателем Amazon Джефом Безосом. Он объявил, что полетит первым пассажирским рейсом Blue Origin на своей ракете New Shepard. Запуск Blue Origin запланирован на 20 июля.

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Напомним, в 2018 году в США в пустыне Мохаве испытали суборбитальный пилотируемый космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo космической компании Virgin Galactic.

Во время испытания были включены ракетные двигатели, что стало большим шагом вперед для Virgin Galactic. В рамках ранее проводимых тестов с участием VSS Unity запуск двигателей не осуществляли.