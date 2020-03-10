С помощью камеры Xiaomi Mi 10 Pro сумели снять прекрасные виды из космоса

Запуск камеры Xiaomi Mi 10 Pro в космос / Xiaomi

Xiaomi прорекламировала свой топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro довольно необычным образом. Для этого компания решила наделать снимков из космоса, чтобы показать, насколько мощная камера у Сяоми Ми 10 Про.

Впрочем, сам телефон туда не отправили. В специальный спутник встроили модуль камеры смартфона, с помощью которого и делались снимки. Стоит признать, они довольно впечатляющие. Камера на 108 мегапикселей творит чудеса.

В финале ролика Сяоми заявляется, что в компании усиленно работают, чтобы "ваше воображение воплотилось в жизнь". Очевидно, что на Земле снимки будут получаться гораздо лучше.

Ранее мы рассказывали, что у Xiaomi Mi 10 Pro характеристики крайне солидные. Его главная особенность - мощная камера на четыре модуля, которую эксперты посчитали лучшей на рынке смартфонов.

Xiaomi Mi 10 Pro цена в Украине составила 15999 гривен, если брать версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами стандартной памяти.

Больше подробностей о Xiaomi Mi 10 Pro вы можете узнать в нашей заметке.