Xiaomi представила новую серию флагманов Mi 10 - характеристики, цена

Официальный дизайн Xiaomi Mi 10 / Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила новую серию своих топовых, но все равно относительно доступных флагманов - Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Их главной особенностью стала система камер на четыре модуля, с помощью которой можно будет делать совершенно невероятные снимки.

Xiaomi Mi 10 - характеристики

Внешний вид Xiaomi Mi 10 / Xiaomi 10

И Mi 10, и Mi 10 Pro оснащены AMOLED-экранами на 6.67-дюймов, разрешение - 2340 на 1080 точек. Частота их обновления составила 90 Гц, оба поддерживают технолгию HDR+.

Основное отличие моделей заключается в камерах. У Сяоми Ми 10 следующие четыре модуля - на 108 мегапикселей, на 13 мегапикселей (угол обзора этого модуля - 123 градуса) и пара на 2 мегапикселя. У смартфона есть 50-кратный цифровой зум, а видео можно снимать в разрешении 8К.

У Сяоми Ми 10 Про камера чуть получше. Ее модули получили следующие характеристики - 108, 20, 12 и 8 мегапикселей.

Mi 10 в максимально дорогой комплектации получит 256 гигабайт встроенной памяти, Mi 10 Pro - 512 гигабайт. Зато у Ми 10 более емкий аккумулятор (4780 мАч), чем у Ми 10 Про (4500 мАч).

От выдвигающейся фронтальной камеры решили отказаться, потому она теперь встроена в левый угол смартфона. Камера способна снимать замедленные видео при 120 кадрах в секунду.

Процессор смартфонов - Qualcomm Snapdragon 865, оперативная память - новейшая LPDDR5.

Эксперты DxOMark, сппециализирующиеся на анализе камер смартфонов, высоко оценили Xiaomi Mi 10 Pro. Его камеры оказались даже лучше, чем у iPhone 11 Pro Max.`

Сравнение камер Xiaomi Mi 10 Pro с другими смартфонами / DxOMark

Xiaomi Mi 10 - цена

Официальный тизер серии смартфонов Xiaomi Mi 10 / Xiaomi

Официальная Сяоми Ми 10 цена за самую базовую версию составила 3999 юаней (14100 гривен). В ней будет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт обычной памяти. Максимальная комплектация стоит 4699 юаней (16560 гривен). В ней уже 12 гигабайт оперативки и 256 гигабайт обычной памяти.

Базовая Сяоми Ми 10 Про цена - 4999 юаней (17620 гривен). В ней 8 гигабайт оперативки и 256 гигабайт обычной памяти. А максимальная версия обойдется вам в 5999 юаней (21143 гривны). В ней 12 гигабайт оперативки и 512 гигабайт обычной памяти.

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