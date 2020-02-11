Презентация Galaxy S20, главное - все анонсы, цены, характеристики

Логотип презентации Galaxy Unpacked 2020 / Samsung

Вечером 11 февраля компания Samsung провела презентацию своих новинок Galaxy Unpacked 2020.

Главным анонсом стал Samsung Galaxy S20, но не обошлось и без другой техники. Рассказываем о всех основных новинках, показанных во время презентации Samsung 2020.

Galaxy Z Flip - характеристики

Презентация стартовала с показана смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip. Он стал развитием идей Galaxy Fold, то есть телефон получил складной экран.

При помощи шарнирной системы пользователи смогут фиксировать половины экрана в любом положении в пределах 180 градусов. Это явно пригодится для съемки необычных селфи.

В сложенном состоянии телефон напоминает стандартную раскладушку, разве что ее передняя часть полна информации и вполне функциональна. А вот когда вы его раскроете, то получите полноценный смартфон привычной формы.

Кстати, бонусом к покупке Galaxy Z Flip станет бесплатная подписка на YouTube Premium.

Разрабатывать смартфон помогал дизайнер с мировыми именем Том Браун. Galaxy Z Flip в итоге получит особую версию Thom Browne Edition.

Galaxy Z Flip - цена

Получить на руки Galaxy Z Flip можно будет совсем скоро. Galaxy Z Flip дата выхода - 14 февраля.

Официальная Galaxy Z Flip цена, названная во время презентации - 1380 долларов (или 33700 гривен).

Официальная цена в Украине - 41999 гривен.

Galaxy S20 - модели

Дизайн всех трех смартфонов серии Galaxy S20 / Samsung

Серия Самсунг Галакси С20 получит три версии - просто Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Первая модель позиционируется как основная и самая стандартная. S20+ подойдет тем, кто любит большие экраны. А вот S20 Ultra отличается лучшей камерой в линейке.

В этот раз Самсунг обошлась без бюджетного флагмана, как было с Galaxy S10e.

Galaxy S20 - характеристики

Оифицальное фото Galaxy S20 / Samsung

В Samsung отдельно делают акцент на технологии 5G. Она призвана сделать мобильный интернет в разы быстрее. При этом компания хочет поработать над защитой персональных данных пользователей. Все модели будут поддерживать технологию 5G, но будет возможность купить версию смартфона без нее,С заодно немного сэкономив.

Вся презентация Galaxy Unpacked 2020 снималась и транслировалась как раз при помощи Галакси С20.

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Главное нововведение Галакси S20 - новая система камер на 64 мегапикселя. Она повысит четкость фотографий до максимума. При помощи 30-кратного зума можно будет уловить даже мельчайшие детали. Помогать делать фотографии будет искусственный интеллект. К примеру, можно заснять один момент при помощи разных камер и режимов одновременно, а затем просто выбрать лучший по вашему мнению.

В галерее Samsung Galaxy S20 можно удобно группировать все фото.

Galaxy S20 способен снимать видео в разрешении 8К. Также вы можете стримить весь 8К-контент на телевизоры, которые поддерживают этот формат.

Камера получит Pro-режим, который позволит настраивать съемку таким образом, будто вы держите в руках цифровую камеру.

Максимальный объем памяти смартфона - 1.5 гигабайта (с картой памяти). Также Samsung ввела в смартфон аналог Apple Air Drop. Файлами можно будет делиться с 5 людьми одновременно без лишних способов связи.

Все модели Галакси S20 получат экраны с частотой 120 гигагерц, а также новейшую оперативную память (12 гигабайт у S20 и S20+, 16 гигабайт у S20 Ultra) и мощнейший процессор.

Версия Galaxy S20 Ultra получила камеру на 108 мегапикселей. Искусственный интеллект тоже поможет делать крутые фотографии, причем даже в ночное время.

У С20 Ультра уникальная система зума. Пользователи смартфона смогут приближать изображения до 100 раз. Так тюрьму Алькатрас в Сан-Франциско смогли увидеть аж с другого конца города.

Galaxy S20 - цена

Цена в долларах на все смартфоны серий S20 и S10 / Samsung

Цены на смартфоны серии Galaxy S20 стартуют с 999 долларов (24400 гривен). Это Galaxy S20 цена, то есть самой стандартной версии. Официальная цена в Украине - 26999 гривен. За Galaxy S20+ придется отдать уже 1199 долларов (29 294 гривны), официальная Galaxy S20 цена в Украине - 29999 гривен. А за S20 Ultra нужно заплатить 1399 долларов (34 181 гривну), официальная S20 Ultra цена в Украине - 37999 гривен.

Galaxy S20 дата выхода - 6 марта. Но предзаказы стартуют уже 21 февраля.

Galaxy Buds+ - характеристики

Слитый и подтвержденный во время презентации дизайн Galaxy Buds+ / Samsung

Samsung не забыла про новые беспроводные наушники. Пообещали идеальный звук. Также компания сотрудничает со Spotify, чтобы пользователи могли вызывать листы рекомендаций при помощи всего одного нажатия.

В наушники встроят сразу 3 микрофона, чтобы все смогли услышать вас.

Наушники можно будет зарядить при помощи беспроводных технологий. Максимальное время работы Galaxy Buds+ - 11 часов, вместе с кейсом - еще 11 часов, то есть всего 22 часа.

Galaxy Buds+ - цена

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Фото наушников Galaxy Buds+ / Samsung

​Официальная Galaxy Buds+ цена составила 149 долларов (3640 гривен). Официальная цена в Украине - 3999 гривен.

В продажу наушники поступят 14 февраля.

Ранее мы рассказывали о всех сливах, которыми должна была порадовать презентация Самсунг 2020. Сейчас самое время проверить, какая информация оказалась правдой.