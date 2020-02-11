  1. Главная
  3. Техно

Samsung Galaxy S20 и другие продукты - Samsung анонсирует новые топовые смартфоны

11 февраля 2020, 15:15

На презентации Samsung Unpacked компания покажет не только Galaxy S20, но и некоторые другие новинки.

Samsung Galaxy S20 цена и характеристики
Внешний вид Samsung Galaxy S20 утек в сеть до презентации / Samsung

Samsung совсем скоро представит свои главные технологические новинки. Сделает она это через трансляцию под названием Galaxy Unpacked. И уже приблизительно известно, что на ней покажут.

Главным событием станет анонс Galaxy S20. Мы рассказали, когда стартует презентация, а также где ее можно посмотреть.

Samsung Galaxy S20 - характеристики

Новый смартфон-флагман сможет снимать видео при разрешении 8К, получит дисплей на 120 Гц, камеры с оптическим увеличением в 30 раз и мощнейший процессор.

По данным источника, смартфон получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с минимальными рамками и соотношением сторон 20:9.

Кроме того, селф-камера в 10 мегапикселей будет врезана в дисплей Самсунг Галакси S20, как и в других устройстахе линейки.

Смартфон Samsung Galaxy S20 получит аккумулятор, чья мощность составит 4500 мАч, а корпус будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Не обойдется и без версии S20+ с увеличенным экраном.

По данным инсайдера Ice Universe, толщина девайса будет отличаться не принципиально по сравнению с Samsung Galaxy S10+ - у Samsung Galaxy S20 Ultra – она будет меньше на 0,3 миллиметра.

Но Galaxy S20 Ultra будет даже мощнее. Его главная особенность – 100-кратный цифровой зум и камера на 108 мегапикселей. Остальные характеристики в основном совпадут с Galaxy S20+. По слухам цена топового смартфона линейки S20 составит 1300 долларов. 

Samsung Galaxy S20 - цена

Цена Galaxy S20 по слухам составит 1000 долларов (24400 гривен), цена Galaxy S20+ – 1200 долларов (29300 гривен).

Как сообщает портал SamMobile, у оператора T-Mobile смартфон Galaxy S20 будет стоить 999 долларов, Galaxy S20+ - 1199 долларов, а цена Galaxy S20 Ultra - 1399 долларов (34200 гривен).

Также презентация Самсунг покажет смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip. Он станет развитием идей "складного" Galaxy Fold. Предполагаемая цена – 1400 долларов (34200 гривен).

Должны показать и новые наушники Galaxy Buds+. Их общее качество улучшится, если сравнивать с предыдущей моделью, а звукоизоляцию обещают вывести на новый уровень.

А под конец будет показана Galaxy Home Mini – умная колонка от Samsung. Причем выйти она может сразу после презентации, то есть 12 февраля.

Впрочем, Samsung может заготовить и некоторые дополнительные сюрпризы.

Дата проведения презентации Galaxy Unpacked – 11 февраля в 21:00. Тогда мы точно узнаем, какими будут флагманы серии Самсунг S20.

Samsung
Сейчас вы просматриваете новость «Samsung Galaxy S20 и другие продукты - Samsung анонсирует новые топовые смартфоны». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:30
Маникюр на День святого Валентина 2020 – френч с татуировкой и сердечки на ногтях
16:26
Эпидемия против мастурбации: людей на зараженном коронавирусом корабле побалуют порно
16:25
Презентация Samsung 2020 - онлайн-трансляция, дата, время, что покажут Видео
16:13
"Нормально прилетело": В Киеве избили победителя шоу Зважені і Щасливі
16:10
Прически на День святого Валентина - романтичные кудри и потрясающие косы фото Фото
15:55
В Офисе президента после отставки Богдана сделали важное заявление
15:23
Похлебал и к врачу попал: назван самый вредный суп
15:16
Под Херсоном маршрутка угодила в ДТП, три жертвы: назван возможный виновник Фото
15:15
Samsung Galaxy S20 и другие продукты - Samsung анонсирует новые топовые смартфоны
15:05
В Слуге народа оценили назначение Ермака и заговорили об изменениях
14:52
Раскрыт секрет гуцульского борща Видео
14:50
Отбор на Евровидение 2020 - песни и участники второго полуфинала Видео
14:50
Эксперт рассказал, как повлияет на Украину срыв саммита в нормандском формате
14:33
Такого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея Ермака мнение
14:26
Зеленский позвонил Меркель: стали известны детали переговоров
14:13
"Замена Богдана": политолог назвал главнейшую задачу Ермака
14:00
Короткие стрижки 2020 – пикси в стиле 60-х, гарсон и каре до подбородка фото Фото
13:59
Типичный мужик: блогер среди бела дня выгулял на поводке девушку в белье - видео Видео
13:53
Анастасия Волочкова в бане случайно засветила, что у нее между ног
13:51
"Е*ать украинцев": в Польше жестоко избили украинских заробитчан
13:50
Зеленский пообещал украинцам дешевую ипотеку
13:42
Опасное искушение: чего ждать от нового главы ОП Андрея Ермака мнение
13:41
На востоке Украины резко ускорились процессы децентрализации актуально
13:37
"Это начало конца Зеленского": эксперт раскритиковал назначение Ермака
13:33
Не потерять страну и прекратить войну: Зеленский назвал главную цель своей команды Видео
13:33
"Ермак съел Богдана": кадровые решения Зеленского "возбудили" Сеть
13:17
Microsoft кардинально улучшила мобильную версию Office
13:09
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: амуры на работе и уйма воздыхателей Видео
13:08
"Путин меня понял": Зеленский заговорил о распаде России
12:52
Отставка Богдана: в Сети раскрыли причину
12:51
"Что между сисек?": звезда Вечернего Квартала засветила грудь
12:49
В Киеве предложили переименовать станцию метро Дорогожичи в Бабий Яр
12:35
В Грузии загадочно исчез украинский турист
12:35
Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко Фото Видео
12:28
Песков рассказал, кто стал новым куратором украинского вопроса в Кремле
12:21
"Каждый сам за себя": источник раскрыл детали отставки Богдана
12:20
Грохнет по-серьезке – магнитная буря в 5 баллов несется к Земле – что делать Видео
12:19
Отставка Богдана: чем запомнился экс-глава Офиса президента и почему он ушел
12:11
Кто такой Ермак: биография нового главы Офиса президента
11:58
Паразиты переснимут как сериал на НВО с Марком Руффало в главной роли
11:57
Зеленский высказался о "соросятах" и "зашкварах" в Слуге народа
11:53
Бородянский рассказал, что будет с квотами и законом о языке
11:53
Человек без хвоста: почему Богдана заменили на Ермака мнение
11:44
Ермак сменил Богдана на посту главы Офиса президента
11:38
Эксперт спрогнозировал, сколько людей могут подхватить коронавирус
11:37
Богдан ушел от Зеленского: уволен глава ОП
11:32
"Кого-то будем терять": Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде
11:28
"Самое мощное оружие": Трамп объяснил, зачем США куча ядерных бомб Видео
11:24
Каша на воде: как Путин посадил Лукашенко на диету мнение
11:15
Жена Артура Пирожкова без белья снялась в горячей фотосессии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять