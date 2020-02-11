Samsung Galaxy S20 и другие продукты - Samsung анонсирует новые топовые смартфоны

Внешний вид Samsung Galaxy S20 утек в сеть до презентации / Samsung

Samsung совсем скоро представит свои главные технологические новинки. Сделает она это через трансляцию под названием Galaxy Unpacked. И уже приблизительно известно, что на ней покажут.

Главным событием станет анонс Galaxy S20. Мы рассказали, когда стартует презентация, а также где ее можно посмотреть.

Samsung Galaxy S20 - характеристики

Новый смартфон-флагман сможет снимать видео при разрешении 8К, получит дисплей на 120 Гц, камеры с оптическим увеличением в 30 раз и мощнейший процессор.

По данным источника, смартфон получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с минимальными рамками и соотношением сторон 20:9.

Кроме того, селф-камера в 10 мегапикселей будет врезана в дисплей Самсунг Галакси S20, как и в других устройстахе линейки.

Смартфон Samsung Galaxy S20 получит аккумулятор, чья мощность составит 4500 мАч, а корпус будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Не обойдется и без версии S20+ с увеличенным экраном.

По данным инсайдера Ice Universe, толщина девайса будет отличаться не принципиально по сравнению с Samsung Galaxy S10+ - у Samsung Galaxy S20 Ultra – она будет меньше на 0,3 миллиметра.

Но Galaxy S20 Ultra будет даже мощнее. Его главная особенность – 100-кратный цифровой зум и камера на 108 мегапикселей. Остальные характеристики в основном совпадут с Galaxy S20+. По слухам цена топового смартфона линейки S20 составит 1300 долларов.

Samsung Galaxy S20 - цена

Цена Galaxy S20 по слухам составит 1000 долларов (24400 гривен), цена Galaxy S20+ – 1200 долларов (29300 гривен).

Как сообщает портал SamMobile, у оператора T-Mobile смартфон Galaxy S20 будет стоить 999 долларов, Galaxy S20+ - 1199 долларов, а цена Galaxy S20 Ultra - 1399 долларов (34200 гривен).

Также презентация Самсунг покажет смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip. Он станет развитием идей "складного" Galaxy Fold. Предполагаемая цена – 1400 долларов (34200 гривен).

Должны показать и новые наушники Galaxy Buds+. Их общее качество улучшится, если сравнивать с предыдущей моделью, а звукоизоляцию обещают вывести на новый уровень.

А под конец будет показана Galaxy Home Mini – умная колонка от Samsung. Причем выйти она может сразу после презентации, то есть 12 февраля.

Впрочем, Samsung может заготовить и некоторые дополнительные сюрпризы.

Дата проведения презентации Galaxy Unpacked – 11 февраля в 21:00. Тогда мы точно узнаем, какими будут флагманы серии Самсунг S20.