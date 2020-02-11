Презентация Samsung 2020 - онлайн-трансляция, дата, время, что покажут

Слитый концепт-арт дизайна Samsung Galaxy S20 / Samsung

Компания Samsung решила не изменять традициям, потому в 2020 году вновь анонсирует свои главные новинки при помощи онлайн-трансляции. Презентация называется Samsung Unpacked.

Мы собрали все слухи о предполагаемой информации (Самсунг С20 цена, Самсунг С20 характеристики) с презентации Samsung в отдельной заметке.

Презентация Samsung 2020 – дата

Samsung назначила презентацию своих технологических новинок на 11 февраля. Это почти на две недели раньше, чем старт мировой конференции Mobile World Congress (MWC 2020). Последняя начнется 23 февраля и продлится 4 дня.

Так Samsung сможет первой представить свои смартфоны-флагманы, опередив других крупных производителей телефонов.

Презентация Samsung 2020 – время

Презентация Samsung Unpacked уже есть на YouTube, но доступ к ней пока заблокирован. Все желающие смогут ее посмотреть в 21:00 по киевскому времени. Сама презентация будет длиться около двух часов. К примеру, презентация Samsung 2019 заняла полтора часа.

Samsung проведет трансляции во всех своих региональных YouTube-каналах. Потому на каждому канале будет трансляция со своим языком.

Презентация Samsung 2020 – трансляция на русском

Презентация Samsung 2020 – трансляция на украинском.

Презентация Samsung 2020 – трансляция на английском.

Кстати, Samsung неделю назад уже выкладывала небольшой тизер презентации Samsung Unpacked 2020.

Что покажут на Samsung Unpacked 2020