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Презентация Samsung 2020 - онлайн-трансляция, дата, время, что покажут

11 февраля 2020, 16:25

Samsung проведет свою презентацию Unpacked вечером 11 февраля.

Samsung Galaxy S20 - когда покажут, цена, характеристики
Слитый концепт-арт дизайна Samsung Galaxy S20 / Samsung

Компания Samsung решила не изменять традициям, потому в 2020 году вновь анонсирует свои главные новинки при помощи онлайн-трансляции. Презентация называется Samsung Unpacked.

Мы собрали все слухи о предполагаемой информации (Самсунг С20 цена, Самсунг С20 характеристики) с презентации Samsung в отдельной заметке.

Презентация Samsung 2020 – дата 

Samsung назначила презентацию своих технологических новинок на 11 февраля. Это почти на две недели раньше, чем старт мировой конференции Mobile World Congress (MWC 2020). Последняя начнется 23 февраля и продлится 4 дня.

Так Samsung сможет первой представить свои смартфоны-флагманы, опередив других крупных производителей телефонов.

Презентация Samsung 2020 – время

Презентация Samsung Unpacked уже есть на YouTube, но доступ к ней пока заблокирован. Все желающие смогут ее посмотреть в 21:00 по киевскому времени. Сама презентация будет длиться около двух часов. К примеру, презентация Samsung 2019 заняла полтора часа.

Samsung проведет трансляции во всех своих региональных YouTube-каналах. Потому на каждому канале будет трансляция со своим языком.

Презентация Samsung 2020 – трансляция на русском

Презентация Samsung 2020 – трансляция на украинском.

Презентация Samsung 2020 – трансляция на английском.

Кстати, Samsung неделю назад уже выкладывала небольшой тизер презентации Samsung Unpacked 2020.

Что покажут на Samsung Unpacked 2020

На презентации должны показать смартфоны Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra, назвав их цены и характеристики, а также наушники Galaxy Buds+, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip и умную колонку Galaxy Home Mini.  

Цена Самсунг С20 по слухам составит 999 долларов (24400 гривен), Самсунг С20+ - 1200 долларов (29300 гривен), Самсунг С20 Ультра - 1399 долларов (34200 гривен).

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