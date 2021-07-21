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Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

21 июля 2021, 19:09

Экс-главу Amazon сравнивают с Доктором Зло из пародийных боевиков об Остине Пауэрсе.

Как в Интернете отреагировали на полет Безоса / Twitter

Накануне самый богатый человек планеты Джефф Безос в компании трёх попутчиков совершил первый в истории туристический полёт на высоту в 107 км – за линию Кармана, которая условно разделяет земную атмосферу и космос.

Капсула с астронавтами успешно приземлилась в американской пустыне. Пользователи Всемирной паутины не остались в стороне от знаменательного события, сеть завалило шутками про полёт миллиардера.

Пользователи Интернета обратили внимание на форму ракеты, особенно, когда пассажирская капсула находилась на вершине ракеты. Аппарат называют "космическим пенисом" и намекают на иудейский обряд обрезания. Иные пользователи ударяются во фрейдизм и высказывают предположение, что фаллическая ракета – это "абсолютная форма компенсации" неких комплексов.

"Первый дилдо в космосе"

"Говорят, дизайн не имеет значения"

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Другие заметили внешнюю схожесть между Безосом и Доктором Зло – главным злодеем из пародийных боевиков об Остине Пауэрсе. Тот – и это еще одно совпадение – угрожал запустить ядерную ракету в форме пениса, требуя 100 млрд долларов.

"Джефф Безос Доктор Зло; богатый богатый; белый белый; лысый лысый; ракета-пенис ракета-пенис. Мы живем в Идиократии"

"Джефф Безос действительно превратился в Доктора Зло"

"Красивый взлет. Поздравляю"

А вот пользователи СНГ, кажется, и не знают, как выглядит Джефф Безос:

А некоторые привлекли к обсуждению ракеты бывшую жену Безоса, Маккензи Скотт.

"Трудно представить себе лучший результат развода, чем получить 50 миллиардов долларов, а затем ваш бывший буквально покидает планету"

"В этот знаменательный день полета Джеффа Безоса в космос я хотела бы сердечно поздравить его бывшую жену Маккензи Скотт, которая воплощает в жизнь мечту каждой женщины, когда-либо мечтавшая, чтобы ее бывший свалил с лица планеты; твои мечты сбываются, девочка"

Также пользователи упрекали Безоса в зря потраченных на полёт деньгах. Некоторые писали, что вместо этого бизнесмену стоило бы в полном объёме выплатить налоги, другие же осудили его за трату огромных денег на полет, в то время как пандемия усугубила положение миллионов людей.

"Джефф Безос тратит миллиарды долларов на путешествие в космос, но не платит налоги; за эти деньги он мог бы покончить с бездомностью и голодом, но вместо этого говорит: „Давайте построим дорогу в космос, чтобы построить там будущее". Как насчет того, чтобы сначала решить наши проблемы здесь? Чертовски стыдно"

"Джефф Безос был в космосе больше раз, чем Amazon заплатил налогов"

Полет Безоса в космос

  • накануне Джефф Безос совершил космический полет на своей ракете New Shepard. Вместе с ним в космос отправились его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.
  • полет ракеты был полностью автоматизирован и не требовал управления со стороны экипажа;
  • летательный аппарат по плану вышел на высоту 100 км, после этого капсула с экипажем вернулась на Землю;
  • полет от начала и до конца продлился около 11 минут, за это время пассажиры чувствовали настоящую невесомость, увидели кривизну горизонта;
Twitter мемы Джефф Безос
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