Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

Как в Интернете отреагировали на полет Безоса / Twitter

Накануне самый богатый человек планеты Джефф Безос в компании трёх попутчиков совершил первый в истории туристический полёт на высоту в 107 км – за линию Кармана, которая условно разделяет земную атмосферу и космос.

Капсула с астронавтами успешно приземлилась в американской пустыне. Пользователи Всемирной паутины не остались в стороне от знаменательного события, сеть завалило шутками про полёт миллиардера.

Пользователи Интернета обратили внимание на форму ракеты, особенно, когда пассажирская капсула находилась на вершине ракеты. Аппарат называют "космическим пенисом" и намекают на иудейский обряд обрезания. Иные пользователи ударяются во фрейдизм и высказывают предположение, что фаллическая ракета – это "абсолютная форма компенсации" неких комплексов.

"Первый дилдо в космосе"

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 20, 2021

"Говорят, дизайн не имеет значения"

Джефф Безос в космосе pic.twitter.com/YgtbqIL4Jn — Александр Гуд (@goode108) July 20, 2021

Другие заметили внешнюю схожесть между Безосом и Доктором Зло – главным злодеем из пародийных боевиков об Остине Пауэрсе. Тот – и это еще одно совпадение – угрожал запустить ядерную ракету в форме пениса, требуя 100 млрд долларов.

"Джефф Безос – Доктор Зло; богатый – богатый; белый – белый; лысый – лысый; ракета-пенис – ракета-пенис. Мы живем в Идиократии"

"Джефф Безос действительно превратился в Доктора Зло"

Jeff Bezos has legit turned into Dr. Evil. pic.twitter.com/9EKPs3Hzys — Wonx316 ?? (@wonx316) July 20, 2021

"Красивый взлет. Поздравляю"

А вот пользователи СНГ, кажется, и не знают, как выглядит Джефф Безос:

Джефф Безос сегодня успешно слетал в космос. мои поздравления! pic.twitter.com/f0YssZIBQs — Юра (@yurzmg) July 20, 2021

Джефф Безос успешно преодолел линию Кармана и совершил полёт в космос на корабле, построенной собственной компанией Blue Origins pic.twitter.com/SC0NigLjZs — Владимир Владимирович (@melkoridze) July 20, 2021

А некоторые привлекли к обсуждению ракеты бывшую жену Безоса, Маккензи Скотт.

"Трудно представить себе лучший результат развода, чем получить 50 миллиардов долларов, а затем ваш бывший буквально покидает планету"

hard to imagine a better divorce outcome than getting 50 billion dollars and then your ex literally leaves the planet — muscle skoals (@MuscleSkoals) July 19, 2021

"В этот знаменательный день полета Джеффа Безоса в космос я хотела бы сердечно поздравить его бывшую жену Маккензи Скотт, которая воплощает в жизнь мечту каждой женщины, когда-либо мечтавшая, чтобы ее бывший свалил с лица планеты; твои мечты сбываются, девочка"

On this monumental day of Jeff Bezos going to space, I’d like to offer a hearty congratulations to his ex-wife, MacKenzie Scott, who’s realizing the dream of every woman who’s ever wished her ex would fall off the face of the planet; you’re living the dream, girl. — Jess the Prequel ?Cougar on the Prowl ?? (@JessthePrequel) July 20, 2021

Также пользователи упрекали Безоса в зря потраченных на полёт деньгах. Некоторые писали, что вместо этого бизнесмену стоило бы в полном объёме выплатить налоги, другие же осудили его за трату огромных денег на полет, в то время как пандемия усугубила положение миллионов людей.

"Джефф Безос тратит миллиарды долларов на путешествие в космос, но не платит налоги; за эти деньги он мог бы покончить с бездомностью и голодом, но вместо этого говорит: „Давайте построим дорогу в космос, чтобы построить там будущее". Как насчет того, чтобы сначала решить наши проблемы здесь? Чертовски стыдно"

Jeff Bezos spends billions of $$ going to space but doesn't pay his taxes and could end homelessness and hunger with that money but instead says, let's build a road to space to build the future out there.



How about we fix our problems here first. It's a damn shame.#TaxTheRich — Raleigh Bowman for Congress (@RaleighBowman) July 20, 2021

"Джефф Безос был в космосе больше раз, чем Amazon заплатил налогов"

Jeff Bezos has now gone to space more times than Amazon has paid taxes — Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) July 20, 2021

а можно каждое СМИ не будет писать о полете Джеффа Безоса? или нам все-таки надо еще раз воспеть хвалебные оды Богатому Мужчине (тм), который во время мирового кризиса и пандемии решил потратить миллионы долларов, чтобы слетать в космос? — Никита (@andriyanov_no) July 20, 2021

Полет Безоса в космос