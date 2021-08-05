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"Родные собирают кости": в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня на свалке

5 августа 2021, 17:45
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Один из участников тех событий признался, что друзья юноши сожгли его одежду и закопали на свалке.

Останки пропавшего парня / Нацполиция

В Тернопольской области в селе Гнилички нашли вероятно останки 16-летнего парня, который пропал еще 17 лет назад.

Как рассказал пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета, по предварительным данным, парня убило током, а его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело.

"Пока мы рассматриваем это, как версию, потому что еще предстоит экспертиза. Несколько дней назад полиция получила информацию о том, что один из участников тех событий рассказал жителю села о смерти парня. Этот человек захотел признаться, где он спрятал труп. Сначала мы искали в одном месте, потом в другом. Затем он нам показал еще третье место, где мы и нашли останки человека. Как версию, мы рассматриваем тот вариант, что парня мог убить ток, однако только экспертиза покажет, кому принадлежат найденные останки и, какова причина смерти", — пояснил Сергей Крета, передает ТСН.

В Facebook Андрей Савчук сообщил, что один из участников тех событий признался, что друзья юноши сожгли его одежду и закопали на свалке.

"Недавно один из участников этого трагического дела рассказал и признался, что Юру убило током. Друзья погибшего испугались. Они его раздели, а вещи сожгли сам труп зарыли в мусоре", — сообщил Андрей Савчук, который опубликовал видео того, как нашли останки погибшего.

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На видео рассказали, что мать покойного Юрия 17 лет верила, что ее сын жив и он вернется.

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"Нашли останки черепа, кости. Родственники сейчас собирают кости парня", - говорит Андрей Савчук.

В полиции также сообщили, что открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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