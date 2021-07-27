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На Полтавщине муж убил и изнасиловал молодую жену, тело бросил в саду

27 июля 2021, 09:30
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Мужчина бил супругу в течение двух лет. Но женщина молчала. Лишь в июле она обратилась в полицию. 25 июля Ангелину Омельченко нашли мертвой.

Мужчина заподозрил, что жена изменяет ему / Фото facebook Ангелина Омельченко

В селе Беленченковка Гадячской общины в Полтавской области правоохранители задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жены – 24-летней Ангелины Омельченко. Женщину нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. На теле обнаружены следы избиения. Также выяснилось, что ее изнасиловали. Без матери остались двое детей.

Убийство произошло 25 июля, подозреваемого Алексея Белоусова задержали на следующий день. Он почти сутки скрывался в одном из заброшенных помещений Беленченковки, сообщает пресс-служба полиции области.

Подозреваемый в убийстве Алексей Белоусов
Подозреваемого в убийстве Алексея Белоусова задержали / Фото pl.npu.gov.ua

Местное издание Гадяч.City пишет, что Алексей Белоусов бил и насиловал жену уже не впервые.

"Мужчина бил Ангелину уже два года. Апогей произошел, когда муж уехал на заработки и заподозрил, что жена изменяет ему. Хотя, как утверждает инсайдер, об этом не могло быть и речи - в маленьком селе все на ладони. И когда подозреваемый вернулся домой, произошла трагедия. В первый раз он побил Ангелину еще в июне. Бил очень сильно. Но девушка не обратилась в полицию. Второй эпизод - 11 июля. А 25 июля Ангелину нашли мертвой", - говорится в сообщении.

После инцидента 11 июля девушка обратилась в Гадячскую городскую больницу по поводу избиения. При осмотре оказалось, что ее еще и изнасиловали. Об избиении Ангелина заявление написала, а об изнасиловании - нет. Лишь через некоторое время полицейские убедили ее написать заявление и об этом.

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Начальник ОП №1 Миргородского районного отдела полиции Петр Токарь рассказал, что было потеряно время на сбор доказательной базы, ведь мужчину должны были задержать по статье 208 УПК Украины.

Жители Беленченковки говорят, что по крайней мере внешне не замечали, что в этой семье что-то не так. Дети ничего не говорили в садике об избиениях матери. Сама женщина тоже молчала. На ее странице в соцсети в Facebook много совместных фото с мужем и теплые слова к годовщине свадьбы.

На данный момент Белоусову готовят сообщение о подозрении в убийстве, совмещенном с изнасилованием. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает 10-15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

полиция Полтавская область новости Украины убийство
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