Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Днепре: два человека погибли

Соседи услышали взрыв, а после этого произошел пожар.
Рано утром, в воскресенье, 14 ноября, в пятиэтажке на улице Абхазской в Днепре случился пожар. После ликвидации огня спасатели нашли тела 44-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается.
По словам жильцов дома, перед пожаром прогремел взрыв, а уже после из окна квартиры на втором этаже повалил черный дым. После этого они вызвали пожарных. Менее чем за час огонь удалось обуздать, передает "Информатор".
В результате погибли два человека, мужчина и женщина, а общая площадь пожара составила 30м²: огонь уничтожил вещи и мебель внутри комнаты, а также повредил внутреннюю отделку стен. На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
Причины возникновения пожара пока не установлены.
В Киеве горела Киево-Печерская лавра
Пожар на территории центра Украинской православной церкви Московского патриархата произошел днем 4 ноября. Возгорание произошло на втором этаже мастерской по росписи икон, несколько человек пострадали.
Позже в Сети появились кадры нападения на журналистов различных изданий, которые снимали пожар. Монахи и неизвестные мужчины забирали у них технику и выгоняли. При этом настоятель лавры владыка Павел поощрял такое поведение, а полиция бездействовала.
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