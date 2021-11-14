Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Днепре: два человека погибли

В Днепре пожар унес жизни 2 человек / ГСЧС

Рано утром, в воскресенье, 14 ноября, в пятиэтажке на улице Абхазской в Днепре случился пожар. После ликвидации огня спасатели нашли тела 44-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается.

По словам жильцов дома, перед пожаром прогремел взрыв, а уже после из окна квартиры на втором этаже повалил черный дым. После этого они вызвали пожарных. Менее чем за час огонь удалось обуздать, передает "Информатор".

В результате погибли два человека, мужчина и женщина, а общая площадь пожара составила 30м²: огонь уничтожил вещи и мебель внутри комнаты, а также повредил внутреннюю отделку стен. На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Причины возникновения пожара пока не установлены.

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В Киеве горела Киево-Печерская лавра

Пожар на территории центра Украинской православной церкви Московского патриархата произошел днем 4 ноября. Возгорание произошло на втором этаже мастерской по росписи икон, несколько человек пострадали.

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