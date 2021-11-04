"Выбивали камеру": в Лавре во время пожара напали на журналистов

Во время ведения прямой трансляции на журналиста напали несколько мужчин. Они хватали его и едва не разорвали куртку.
В столице на территории Киево-Печерской Лавры сегодня произошел масштабный пожар. Во время происшествия священнослужители и неизвестные лица нападали на журналистов. Видео инцидентов опубликованы в соцсетях.
Корреспонденту издания Сегодня не давали работать на месте ЧП и выбивали камеру из рук. Во время ведения прямой трансляции на журналиста напали несколько мужчин.
Они хватали его и едва не разорвали куртку. Нападения продолжались даже после приезда патрульных.
Также, священнослужители напали на журналиста издания Магнолия-ТВ и отобрали у него телефон.
Пожар в Лавре
В Киеве, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры возник крупный пожар. Спасатели приступили к ликвидации огня.
Загорелась мастерская по росписи икон, которая находится в двухэтажном здании площадью 800 кв. м, с распространением на крышу.
Один потерпевший передан бригаде скорой помощи.
Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.
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