"Выбивали камеру": в Лавре во время пожара напали на журналистов

В Лавре напали на журналистов / Скрин

В столице на территории Киево-Печерской Лавры сегодня произошел масштабный пожар. Во время происшествия священнослужители и неизвестные лица нападали на журналистов. Видео инцидентов опубликованы в соцсетях.

Корреспонденту издания Сегодня не давали работать на месте ЧП и выбивали камеру из рук. Во время ведения прямой трансляции на журналиста напали несколько мужчин.

Они хватали его и едва не разорвали куртку. Нападения продолжались даже после приезда патрульных.

Также, священнослужители напали на журналиста издания Магнолия-ТВ и отобрали у него телефон.

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Пожар в Лавре

В Киеве, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры возник крупный пожар. Спасатели приступили к ликвидации огня.

Загорелась мастерская по росписи икон, которая находится в двухэтажном здании площадью 800 кв. м, с распространением на крышу.

Один потерпевший передан бригаде скорой помощи.

Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

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