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Пожар унес жизни сразу 4-х детей: детали и фото с места жуткой трагедии на Хмельнитчине

19 ноября 2021, 09:39

Многодетные родители в один момент потеряли всех своих четырех детей.

Гибель детей в пожаре в Хмельницкой области / ГСЧС области

В среду, 17 ноября, в результате пожара в селе Медисовка Хмельницкой области погибли четверо детей в возрасте от 1 до 6 лет. Как рассказали в местной ОГА, области, семья, в которой произошла трагедия, не находилась в сложных жизненных обстоятельствах, мать ухаживала за детьми, а отец зарабатывал временными работами.

"Эта семья переехала сюда более двух лет назад. Четверо детишек один за другим. Детей водили в садик. Вели небольшое хозяйство: имели две коровы, двое поросят, как-бы потихоньку справлялись", – рассказывает староста села Людмилы Бышук, пишет ТСН.

По ее словам, отец детей раньше работал на текстильной фабрике в соседнем селе, а сейчас подрабатывает на вырубке леса. В тот злополучный вечер вернулся с работы под хмельком.

"Постоянно есть и была какая-то копейка, дети были одеты. И мать отца детей им помогала, старались все поддерживать. В прошлом году предыдущий староста выделил им машину дров. Хоть в деревне – безработица, но они старались. Не было таких причин, чтобы ставить их на учет, как семью со сложными жизненными обстоятельствами", – сказала староста села.

День трагедии

Дом семьи после пожара / ГСЧС области

Как уточнили в ГСЧС области, в день трагедии мать осталась дома с детьми, а отец ушел в лес. После обеда мужчина выпил с товарищами алкоголя и вернулся домой около 17:00.

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"Они поужинали, легли на кровать в одной из комнат, смотря телевизор. Их четверо детей находились в другой комнате, где спали в своих кроватях. Эта комната отапливалась с помощью печки", – рассказал начальник полиции Хмельницкой области Руслан Герасимчук.

В полиции рассказывают, что супруги заснули под звуки телевизора, но впоследствии глава семейства пробудился от запаха дыма и разбудил жену, поняв, что в комнате, где находятся дети, вспыхнул пожар.

ГСЧС области

"После этого они побежали в комнату, где было много дыма. Муж вынес детей во двор. Они начали оказывать первую медицинскую помощь детям и позвонили медикам скорой, но дети уже не подавали признаков жизни. Спасти их не удалось", – рассказал начальник полиции.

Правоохранители допросили отца и проверили на алкогольное опьянение – в его крови обнаружили 0,89 промилле (0,36 мг/л).

Родителей обвинили в легкомыслии

Полиция открыла уголовное производство, в том числе по факту невыполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком.

"Дети ведь находились в небольшой комнате, отдельной от той, где проживали мужчина с женщиной, и в этой комнате была открытая печка, от которой шло тепло и соответственно в дальнейшем началось воспламенение комнаты", – объяснил глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник.

ГСЧС области

В ГСЧС области рассказали, что семья живет в деревянном одноэтажном доме. Пожар загорелся в маленькой комнате размером 2×3 м. Там стояли две детские кровати, стол, шкаф, телевизор и печь, от которой и произошло возгорание. Окончательную причину пожара специалисты обещают установить уже до конца суток.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся необходимые следственные действия, назначено уже ряд судебных экспертиз. И по результатам проведенного расследования будет принято в нем решение.

Читайте такжеЖуткая трагедия в Днепре: в результате пожара в доме престарелых погибли пять человек

Как ранее писал Главред, во вторник, 16 ноября, в Днепре в частном доме для престарелых в результате возгорания проводов произошел пожар, погибли 5 проживавших там женщин.

На втором этаже частного центра по уходу за лицами почтенного возраста в Центральном районе Днепра нашли 5 мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

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