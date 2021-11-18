В Хмельницкой области в пожаре заживо сгорели четверо детей

Пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГосЧС. Причины возгорания пока что не сообщаются.
В селе Медисовка Хмельницкой области вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате погибли четыре ребенка 2015-2021 годов рождения.
Возгорание произошло в 20:33 в среду, 17 ноября, передает пресс-служба ГосЧС.
Как сообщили спасатели, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГосЧС.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади в пять квадратных метров. От ГосЧС привлекались 5 человек и 1 единица техники.
О причинах возгорания пока не сообщается.
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Как сообщал Главред, на Львовщине погиб маленький мальчик Сережа. Ему был всего лишь год. Он заживо сгорел в самодельной палатке.
Трагедия произошла в семье ромов, которая жила возле свалки. Жилище было сооружено из досок и полиэтилена.
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Автор: Анна Багрий