В Хмельницкой области в пожаре заживо сгорели четверо детей

Пожар вспыхнул в частном доме, погибли дети / ua.depositphotos.com

В селе Медисовка Хмельницкой области вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате погибли четыре ребенка 2015-2021 годов рождения.

Возгорание произошло в 20:33 в среду, 17 ноября, передает пресс-служба ГосЧС.

Как сообщили спасатели, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГосЧС.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади в пять квадратных метров. От ГосЧС привлекались 5 человек и 1 единица техники.

О причинах возгорания пока не сообщается.

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Как сообщал Главред, на Львовщине погиб маленький мальчик Сережа. Ему был всего лишь год. Он заживо сгорел в самодельной палатке.

Трагедия произошла в семье ромов, которая жила возле свалки. Жилище было сооружено из досок и полиэтилена.

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