На Львовщине заживо сгорел годовалый малыш: жил в полиэтиленовой палатке возле свалки

Мальчика звали Сережа / Скриншот

На Львовщине погиб маленький мальчик Сережа. Ему был всего лишь год. Он заживо сгорел в самодельной палатке.

Трагедия произошла в семье ромов, которая жила возле свалки. Жилище было сооружено из досок и полиэтилена.

Палатка загорелась от самодельной буржуйки. Мать мальчика отошла за водой, говорится в сюжете ТСН.

Жительница поселения Людмила Каналош рассказала, что все произошло за 10 минут. В то время был сильный ветер.

"От барака, где сгорела ребенок, не осталось и следа - лишь разбросанная посуда... На месте гибели мальчика поставили деревянный крест и свечу", - узнали журналисты.

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В горсовете утверждают, что не знали о проживании детей возле свалки. Теперь ромов ждет проверка, а максимальное наказание за такое правонарушение – пять лет лишения свободы.

Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.