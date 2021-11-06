На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

Во Львовской области погиб годовалый малыш / Нацполиция

Сегодня, 6 ноября, 23-летняя жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачев Львовской области на территории лагеря ромов погиб ее годовалый сын, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"В самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра. Пока матери не было, палатка загорелась и ребенок погиб", – говорится в сообщении.

Мать погибшего мальчика задержана — за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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