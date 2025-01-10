Главные симптомы вируса HMPV: ждать ли новой пандемии и в чем опасность болезни

Симптомы метапневмовируса похожи на грипп – насморк и температура.

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Риск заражения HMPV: что важно знать

Симптомы метапневмовируса

Новый вирус из Китая метапневмовирус человека (HMPV), который стал распространяться перед Новым годом, не похож на опасный ковид, который стремительно распространялся пять лет назад.

Эксперты по здравоохранению говорят, что метапневмовирус не похож на ковид, потому что он не новый. Человечество знает его уже десятилетия, сообщает Би-би-си.

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Эксперты полагают, что метапневмовирус существовал за десятки лет до сегодняшнего дня. Обычно его симптомы похожи на грипп – насморк и температура, но в тяжелых случаях есть риск респираторных проблем.

По словам специалистов, это цикличный вирус, но болезнь протекает тяжелее, если человек сталкивается с HMPV впервые. Однако у многих иммунитет к метапневмовирусу уже есть.

Риск заражения HMPV: что важно знать

Как уточнил в комментарии ТСН генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада, в этом эпидсезоне зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания, а в прошлом году — семь.

"Бесспорно, риск заболевания повышен, учитывая интенсивную циркуляцию вируса среди населения и активные миграционные процессы. Однако пока тенденции к развитию вспышки метапневмовирусной инфекции не фиксируются", — пояснил он.

Симптомы метапневмовируса

Центр общественного здоровья МОЗ Украины отмечает, что симптомы метапневмовируса похожи на проявления других острых респираторных вирусных инфекций:

Повышение температуры тела. Чаще всего температура повышается до 38–39°C, но в некоторых случаях может быть ниже.

Кашель. Сначала сухой, который впоследствии может перейти во влажный с выделением мокроты.

Ухудшение самочувствия и слабость. Пациенты часто жалуются на общую усталость и снижение работоспособности.

Затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях может возникать одышка, особенно у детей и пожилых людей.

Боль в горле. Может сопровождаться легким покраснением слизистой оболочки.

Особенностью HMPV является то, что он поражает легочную ткань, вызывая воспаление, которое может привести к бронхиту или пневмонии. У детей в возрасте до 5 лет симптомы могут сопровождаться снижением аппетита, беспокойством и затрудненным дыханием.

Именно дети, а также пожилые люди и лица со слабым иммунитетом наиболее уязвимы к этому вирусу. Летальных случаев от метапневмовируса в Украине пока не зарегистрировано.

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

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Кто такой Михаил Росада Росада Михаил - доктор медицинских наук. Занимал должности главного эпидемиолога Главного управления здравоохранения Киева, главного государственного санитарного врача Дарницкого района г. Киева, главного врача СЭС Дарницкого района г. Киева, директора КП "Профдезинфекция", заместителя директора по научно-практической работе ГУ "Институт общественного здоровья им. 16 февраля 2024 года Михаил Алексеевич Росада назначен на должность генерального директора Центра общественного здоровья.

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