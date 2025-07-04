Ни в коем случае не 'Анюта': как правильно называть Анну на украинском

Имя Анюта является калькой из русского языка и не является органичным для украинской традиции.

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Филолог раскрыла десятки нежных форм имени Анна, но предостерегла от Анюты / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какое происхождение имеет имя Алина

Какие формы имени Анна или Анна являются исконно украинскими видео дня

Каких ошибок не стоит допускать

В украинском языке существует богатый пласт уменьшительно-ласкательных форм имен, который отражает не только языковую гибкость, но и глубину культуры и эмоциональной окраски общения. Особенно это касается имени Ганна (или Анна), рассказала филолог и автор блога об украинском языке Алина Острожская.

Филолог отмечает, что эти формы являются исконными, органичными для украинской языковой традиции. В то же время она обращает внимание на распространенные ошибки - в частности, употребление имен, калькированных из русского языка, таких как Анюта, Аничка или Аннушка, которые, хотя и присутствуют в словарях, не считаются естественными для украинской культуры.

Девушка с именем Анюта обратилась к языковеду с комментарием: "А почему вас зовут Алиной? Это же тоже как-то на русский мотив". На это Острожская дала исчерпывающий ответ.

"Имя Алина, по одной из версий, имеет французское происхождение, по другой - немецкое. Кроме того, существует версия, что это имя древнегреческого происхождения и имеет значение "солнечная, лучезарная", - отметила филолог.

В то же время, по словам филолога, имя Анюта, наоборот, скорее всего является калькой из русского языка. Хотя оно иногда упоминается в словарях, ведущие украинские языковеды считают его неорганичным для украинской языковой традиции. К подобным формам относятся также Аннушка и Аничка.

Острожская рекомендует обратить внимание на исконные, органические украинские формы имен Анна и Анна и их многочисленные ласковые варианты: Ганнонька, Ганночка, Ганка, Ганя, Ганька, Ганнуся, Ганнусенька, Ганнусечка, Ганнуська, Ганнуля, Ганнуленька, Ганнулечка, Ганнулька, Ганнуня, Ганнуненька, Ганнунечка, Ганнунейка, Гануся, Гануська, Ганулька, Гандзя, Гандзюня, Гандзю, Аня, Аннуся, Аннуня, Анница, Анничка, Анця.

Смотрите видео о том, какие есть украинские уменьшительно-ласкательные формы именные Анна:

"Сохраняйте, пользуйтесь и самое важное - будьте внимательны к языковой аутентичности", - подчеркнула филолог.

Как сообщал Главред, учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева рассказала об интересных украинских соответствиях к привычным словам. Также она отметила, что некоторые слова являются ошибочными для украинского языка.

Кроме этого, Чернышева объяснила, что выражение "бывший в употреблении" является калькой с русского языка и не соответствует нормам украинского.

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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