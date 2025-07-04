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София Ротару кровавым фото отреагировала на обстрел Киева

Алена Кюпели
4 июля 2025, 19:04
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Певица София Ротару не остается в стороне, когда россияне обстреливают мирные украинские города.
София Ротару
София Ротару отреагировала на обстрел Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Кратко:

  • Какое фото опубликовала София Ротару
  • Что случилось в ночь на 4 июля

Украинская известная певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 4 июля.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок, на котором показала окровавленный каштановый листок-символ столицы Украины.

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София Ротару отреагировала на обстрел Киева
София Ротару отреагировала на обстрел Киева / Фото Instagram/sofiarotaru.official

В ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

инфографика, София Ротару, Ротару
инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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