София Ротару кровавым фото отреагировала на обстрел Киева

Певица София Ротару не остается в стороне, когда россияне обстреливают мирные украинские города.

https://glavred.info/starnews/sofiya-rotaru-krovavym-foto-otreagirovala-na-obstrel-kieva-10678769.html Ссылка скопирована

София Ротару отреагировала на обстрел Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Кратко:

Какое фото опубликовала София Ротару

Что случилось в ночь на 4 июля

Украинская известная певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 4 июля.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок, на котором показала окровавленный каштановый листок-символ столицы Украины.

видео дня

София Ротару отреагировала на обстрел Киева / Фото Instagram/sofiarotaru.official

В ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред