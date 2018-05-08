Министр экономики Германии едет в Украину продавливать "Северный поток-2" - DPA

Министр экономики Германии Питер Альтмайер прибудет в Украину для обсуждения проекта "Северный поток-2".

Такую информацию обнародовало немецкое информационное агенство DPA со ссылкой на высокопоставленный источник в правтельстве. Ожидается, что чиновник предет 13 мая и пробудет в Киеве двое суток.

Читайте также "Киев беспокоится только о деньгах за транзит" - статья инвесторов "Северного потока-2"

Центральной темой переговоров должен стать готовящийся к строительству газопровод "Северный поток-2" и роль Украины в транзите российского газа в Европу.

Напомним, 3 мая в Германии стартовали работы по возведению участка газопровода "Северный поток-2".