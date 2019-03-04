В Нафтогазе предрекли потерю "всего транзита"

Украинская ГТС / УНИАН

Запуск газопровода Северный поток-2 приведет к полной невостребованности газотранспортной системы Украины.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире 5 канала.

"Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще Турецкий поток, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", - сказал Коболев.

Глава Нафтогаза посетовал на то, что "аспект безопасности" не останавливает страны Европы от инвестиций в проект СВ-2, который, считает Коболев, следует рассматривать с точки зрения не экономической, а военной угрозы.

Ранее Коболев заявлял, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать.

"Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10–15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал он, что "большую часть ГТС нужно будет просто демонтировать".

За девять месяцев 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины на 7 процентов - до 65,4 млрд кубометров.

Главной причиной падения объемов в НАК называют функционирование газопровода "Северный поток" (Nord Stream - OPAL), через который российский газ поступает в Европу.