Коболев пожаловался на долги и заговорил о проблемах с закупкой газа

Андрей Коболев / УНИАН

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил о том, что закупки газа в 2019 году в пик отопительного сезона оказались под угрозой.

Причиной сложившейся ситуации он назвал задолженности перед Нафтогазом.

"В 2018 году группа Нафтогаз имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем до 2019 года с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. Ведь только Укргаздобыча нуждается в следующем году не менее 38 млрд грн инвестиций, и это очень консервативная оценка. В общем, мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн", — написал Коболев в своем Facebook.

При этом он напомнил, что правительство накопило долгов перед Нафтогазом на 102,9 млрд грн в виде компенсаций за продажу газа по ценам ниже рыночных. Кроме того, долги потребителей, которым компания поставляет газ в качестве спецобязательств, достигли 57,5 млрд грн.

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Отметим, что накануне премьер-министр Владимир Гройсман пообещал пересмотреть заработные платы менеджмента Нафтогаза в марте 2019 года.

"При пересмотре контрактов, а в НАК Нафтогаз это произойдет в марте, меня будут интересовать, и это должна быть конкретная дискуссия на правительстве, условия оплаты труда руководителей национальных компаний, и мы будем достаточно жесткими", - сказал премьер во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ранее Коболев вызвался помочь отсеять "мертвые души".

Напомним, в Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов.