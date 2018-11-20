Монетизация субсидий: Коболев вызвался помочь отсеять "мертвые души"

Андрей Коболев / УНИАН

Важным фактором в реформировании газовой сферы является проведение монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Вместе с тем Коболев предложил помощь Министерству финансов в проведении верификации базы потребителей природного газа в Украине.

"Монетизация субсидий - это возможность предоставить потребителям реальные деньги. Это возможность для них оставлять сэкономленные деньги при расходе газа меньше ожидаемых объемов. Это стимул к энергоэффективности. Нафтогаз готов обеспечить финансовый ресурс, необходимый для выплаты таких субсидий.

В свою очередь верификация позволит выявить "мертвые души" и увидеть настоящие, значительно более низкие показатели потребления газа населением, сэкономить бюджетные средства. Нафтогаз готов оказать помощь Министерству финансов в этом вопросе", - написал Коболев в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов.