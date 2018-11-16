"Повышение всего-то на 23%?": В Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов

Кадр из ролика о повышении тарифов

Правительство Украины опубликовало серию социальных рекламных роликов, посвященных поднятию тарифов на газ для населения, иностранным кредитам и субсидиям.

Промо-видео были опубликованы на ютуб-канале Субсидія Тарифи. В конце каждого ролика голос за кадром говорит, что ради будущего Украины необходимо принимать ответственные решения.

Так, в одном из сюжетов ведущий телепередачи стращает пьющих на веранде чай пенсионеров, что Украине необходимо либо объявлять дефолт, отказываясь от старых долгов, или договариваться с МВФ по цене на газ.

"Вернутся 90-е, дефицит, безработица, задержки зарплаты – наши дети не заслуживают такого", - говорит, качая головой, пенсионерка. "Доллар по 50, инфляция? Этого нельзя допустить!" – твердо вторит ей напуганный девяностыми муж, отмечая, что даже если газ подорожает, государство субсидиями их защитит.

В еще одном видео женщина, заполняющая квитанцию, спрашивает у консультанта, правда ли, что отныне цена на газ для населения выросла на 60%. Та в ответ успокаивает, что правительству удалось договориться с МВФ: "И газ подорожал всего на 23%".

"Так что, это почти в три раза меньше, чем могло бы быть?" – изумляется прорывным договоренностям другая женщина. "Для вас лично вообще ничего не изменилось – все компенсируют субсидии", - бодро рапортует в ответ консультант. Женщины, воодушевленные мудростью все предусмотревшего правительства, удовлетворенно переглядываются.

Читайте такжеВ Киеве выросли тарифы на холодную водуКонсультант в ролике, правда, не уточняет, что вынесение вопроса о повышении цены газа для населения до уровня рыночной на переговорах с МВФ внесла сама Украина. Также не упоминается, что рост на 23,5% - это только последний скачок тарифов из нескольких, произошедших ранее. Всего же с начала 2014 года газ для украинцев подорожал в десять раз - на 1000% процентов. Забыли авторы ролика указать и то, что, согласно подписанного с Фондом меморандума, к концу 2019 года цена на газ для украинцев будет равна цене на газ для промышленности, считаясь по т.н. импортному паритету, что автоматически приведет уже к двадцатикратному повышению тарифа по сравнению с началом 2014 года.

В следующем сюжете сын спрашивает у отца, откуда же взялись долги, которые Украина сейчас вынуждена возвращать. Тот отвечает, что в период с 2006 по 2013 годы были одолжены десятки миллиардов долларов.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, как и когда для украинцев монетизируют субсидии"Но тогда власть не инвестировала их в развитие экономики. Деньги просто неизвестно куда подевались, поэтому сейчас мы вынуждены обращаться за помощью к международным валютным фондам", - объясняет мужчина.

Стоит отметить, что в 2018 году Украина начала рассчитываться по кредитам, взятым правительством Арсения Яценюка в 2014 году.

Комментарии к размещенным видео были запрещены, однако зрители все равно сумели выразить свое отношение: совокупно у трех роликов всего пять лайков.

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