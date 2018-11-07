"Нафтогаз" потребовал от Кабмина 6,5 млрд грн через суд

"Нафтогаз" / Reuters

НАК "Нафтогаз Украины" подала иск к Кабмину с требованием возместить убытки в размере 6,6 млрд гривен, которые компания понесла в 2015 году из-за отказа правительства создать механизм компенсации спецобязательств по поставке газа.

"Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое заключается в не определении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на сумму 6 633 860 000,00 грн", - приводит "РБК-Украина" сообщение суда.

Напомним, что 19 октября Кабинет министров повысил цены на газ для населения. С 1 ноября они выросли на 23,5 процента. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составляет 8,55 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - сообщили в МВФ.

Объем финансирования составит 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд/ - Прим.).