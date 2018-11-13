Коболев предложил Кабмину радикально повлиять на будущее "Нафтогаза"

Андрей Коболев / УНИАН

Глава госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что направил в Кабмин предложение по ликвидации правления и по переходу к персональной ответственности руководителей формирующих направлений деятельности.

"Правление предложил убрать и сделать персональную ответственность председателей направлений. В том числе и меня", − цитирует его портал "Громадське".

Коболев также отметил, что ожидает ответ от Кабмина на своей предложение в самое ближайшее время. По его мнению, неготовность брать ответственность за отдельные решения все еще остается ключевой проблемой для "Нафтогаза Украины".

Напомнит, ранее Коболев объяснил, зачем ему купили бронированный Cadillac, а также рассказал о том, куда перевел деньги, полученные в качестве премии за победу над "Газпромом" в суде.