"Никогда такого не было и вот опять": Коболев резко ответил популярному СМИ на критику

Коболев очень близко к сердцу воспринял материал / УНИАН

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев разразился громами и молниями - на своей странице в Facebook он опубликовал пространный пост с рассуждениями на тему вышедшей недавно в украинском издании zn.ua статьи-расследования на тему схем "Нафтогаза" в отношении дочерней компании НАК - "Укргаздобычи".

Глава НАК "Нафтогаз" настолько близко к сердцу воспринял газетный материал, что обвинил издание в непрофессионализме и лоббировании интересов компании Фирташа-Левочкина.

"Как звучит популярное сейчас выражение: "Никогда такого не было и вот опять" - "Зеркало недели" открыто лоббирует идеи, главным носителем и потенциальным бенефициаром которых является известная олигархически-криминальная группа во главе с Фирташем и Левочкиным", - написал Коболев в своем Facebook.

Читайте такжеЭксперт обратил внимание на совпадение долга "Киевэнерго" с премиями в "Нафтогазе""Не хочу комментировать все ошибки этой статьи (например, "прибыль Нафтогаза - это неуплаченные ..." - очевидное невежество, потому путаются начисления и движение денежных средств), ведь качество материалов "Зеркала недели" давно пробило дно и продолжает двигаться в том же направлении", - продолжил он.

Дальше глава "Нафтогаза" пояснил, в чем, по его мнению, неправы журналисты.

"Хочу отметить два важных факта: Нафтогаз финансирует УГВ в том объеме, который эта компания способна эффективно инвестировать при существующих обстоятельствах. Главными "узкими местами" роста добычи является (1) отсутствие прозрачного и справедливого процесса выдачи новых лицензий на добычу газа в Украине (нам уже два года обещают провести прозрачный конкурс, но обещание пока остается обещанием) и (2) категорический отказ от выдачи разрешений на землепользование Полтавской областной советом (там до сих пор "стоит шлагбаум", а местные депутаты продолжают покидать общину области без дополнительных поступлений на развитие социальной инфраструктуры, которые могла бы платить УГВ). Простыми словами - деньги есть, отсутствуют разрешения на их вложения в отечественную добычу.

Вся история с выделением УГВ в отдельную компанию имеет целью сохранение монопольного доступа частных облгазов и газзбутив в государственный ресурса газа, который они "отбирают" и за него банально не рассчитываются. Простыми словами - частные компании украли деньги у Группы "Нафтогаз", а сейчас хотят их так же продолжить воровать направления в УГВ", - пишет чиновник.

"Топорно работаете", господа журналисты. "Тщательней надо, тщательней", - негодует господин Коболев.

Напомним, ранее в популярном украинском СМИ zn.ua опубликовали расследование, которое заявляет, что "Нафтогаз" истратил 22 миллиарда денег "Укргаздобычи" на собственные нужды.