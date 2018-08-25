"Схемы" "Нафтогаза": средства из программы по добыче газа идут на погашение долгов - СМИ

/ УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" использовал принадлежащие ПАО "Укргаздобыче" 22 млрд грн. для покрытия собственных кассовых разрывов.

При этом применение таких "схем" позволило "Нафтогазу" погашать собственную задолженность, говорится в материале, опубликованном на zn.ua.

Как отмечает автор расследования, за первое полугодие текущего года, после принятия решения о выплате свыше 22 млрд грн дивидендов для "Нафтогаза", его задолженность перед "Укргаздобычей" на протяжении второго квартала уменьшилась с 42 млрд грн до 24 млрд.

В материале подчеркивается, что нераспределенная прибыль (которая является источником для финансирования программы добычи) за этот же период уменьшилась с 52 млрд грн до 36 млрд.

"В годовом отчете за 2017-й "Нафтогаз" утверждает, что "передает для газодобывающих подразделений 98% от цены реализации газа". Так откуда же тогда у "Укргаздобычи" дебиторская задолженность перед "Нафтогазом" в 42 млрд грн? Между прочим, эта сумма составляет почти 50% от годовой стоимости добытого природного газа. При этом за импортированный природный газ НАК рассчитывается в полном объеме и даже наперед. Что касается расчетов с дочерней компанией "Укргаздобыча", то здесь все происходит по остаточному принципу" — сказано в статье.

Напомним, 9 августа, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества "Укргаздобыча" Алексея Тамразова. Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ.

10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, которого подозревают в даче взятки, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога в 3 млн гривен.

13 августа Тамразов внес залог и был освобожден. Однако 21 августа его снова задержали - на этот раз по другому обвинению, в участии преступной газовой схемы времен Януковича.

23 августа Печерский районный суд Киева отпустил Тамразова под залог в 20 миллионов гривен.

Ранее сообщалось о том, что Антимонопольный комитет открыл дело на "дочку" "Нафтогаза".