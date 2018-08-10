Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова

Алексей Тамразов пробудет под стражей до 7 октября / РБК Украина

Печерский районный суд Киева в пятницу, 10 августа, избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, которого подозревают в якобы даче взятки, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога в 3 млн гривен.

"Следственный судья принял ходатайство прокуратуры в виде содержания под стражей удовлетворить", - сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, передает РБК-Украина.

Читайте такжеЗадержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - ЧерноволТаким образом, Тамразов должен быть под стражей с 9 августа по 7 октября. Судья добавил, что в случае необходимости срок может быть продлен. Он также отметил, что Тамразову может быть применено внесение залога в размере 3 млн гривен.

Напомним, 9 августа, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества "Укргазвыдобування" (дочернее предприятие “Нафтогаза”) Алексея Тамразова. Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ.