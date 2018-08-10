Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол

Чорновол считает, что Тамразов - спонсор Гриценко / УНИАН

Задержанный 9 августа якобы за дачу взятки бывший заместитель главы правления ПАО "Укргазвидобування", известный бизнесмен, блогер и антикоррупционер, владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов спонсирует бывшего министра обороны и потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

"Спонсора Гриценко – Тамразова – арестовали, потому что, когда расстреливали Майдан, он торговал госскважинами, как горячими пирожками. Откуда деньги у добренького Тамразова, который последние годы вносил миллионные залоги за различных "мстителей" и активистов, спонсировал автомайдан. Дело в том, что во времена [беголого экс-президента Виктора] Януковича, он как должностное лицо УГД Читайте такжеБывшая "Семья" хочет забрать у государства газ на 40 млн долл. – нардеп("Укргазвыдобування") ставил подписи под документами отчуждения государственных скважин в интересах "семьи". Но особенно набил себе карманы позже – во время, когда расстреливали Майдан, он смог торговать скважинами. Официально он их продавал за копейки, неофициально – пусть устанавливает следствие", – заявила у себя в Facebook нардеп от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол.

Напомним, 9 августа, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества "Укргазвыдобування" (дочернее предприятие “Нафтогаза”) Алексея Тамразова. Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ.