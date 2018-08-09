Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке

Бывшего топ-менеджера "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова задержали на крупной взятке

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества "Укргазвыдобування" (дочернее предприятие “Нафтогаза”) Алексея Тамразова.

Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ, написал чиновник на своей странице в Facebook.

“… задержан… Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере $200 тыс. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича… (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.)”, — отмечается в сообщении.

В "Укргазвыдобуванни" Тамразов был топ-менеджером с 2010 года по 2014-й, сейчас он занимается бизнесом, владеет сайтом Theinsider.ua.

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины, злоумышленник требовал от трех предпринимателей $20 тысяч долларов за уменьшение штрафных санкций.